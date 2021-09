Il popolare social network TikTok sta lavorando per espandere la durata dei video che gli utenti possono caricare. Dopo aver esteso il limite a 3 minuti, ora l’azienda sta testando i video lunghi 5 minuti, con un piccolo gruppo di utenti.

Attualmente gli utenti di TikTok possono condividere video fino a tre minuti, limite fissato dal social network nel dicembre 2020 e risultato definitivo solo nell’estate del 2021. Sembra che ora quel limite sarà aumentato ancora una volta, arrivando a supportare video fino a cinque minuti. La notizia arriva dal consulente per i social media Matt Navarra, che ha condiviso uno screenshot del nuovo limite di caricamento su Twitter.

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit 🕺 🤳🏻 pic.twitter.com/qiRbJmHkma — Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

Su TikTok presto arrivano i video da 5 minuti

Come si vede nello screenshot, TikTok sembra stia estendendo il limite di caricamento video più lungo a pochi utenti. Chi è stato scelto per provare la nuova funzione riceve una notifica che conferma che il social ora accetta video fino a cinque minuti.

Carica video più lunghi: carica video fino a 5 minuti dal tuo dispositivo. Assicurati di utilizzare l’ultima versione di TikTok prima di provare la funzione sulla tua app o su tiktok.com. Questo recita la notifica condivisa da Matt Navarra.

Inoltre ci sono alcuni utenti che sono stati in grado di caricare video lunghi fino a 10 minuti. Sembra quindi che l’azienda stia probabilmente sperimentando quale sia il limite ideale prima di abilitarlo per tutti. L’upgrade a 3 minuti aveva iniziato a essere testato nel dicembre del 2020, prima di diventare definitivo nel luglio del 2021.

All’inizio di questo mese, Navarra ha anche riferito che TikTok sta pensando a delle “TikTok Stories“, che consentirà agli utenti di condividere foto che scompaiono dopo 24 ore, proprio come Snapchat e Instagram. TikTok ha successivamente confermato che sta testando una nuova funzionalità di Storie, ma non esiste una data fissa di pubblicazione. Anche per i video di 5 minuti non è chiaro quando l’upgrade sarà lanciato dall’azienda.

