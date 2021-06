Come condividere un tweet da Twitter nelle Storie Instagram senza fare alcuno screenshot: arriva la nuova funzione per tutti i device iOS

Addio ai giorni in cui le pagine più in del momento condividevano tweet trovati in giro facendo gli screenshot per il loro account Instagram. Ora è Twitter stesso a fermare il trend, avviando, per iOS, la funzione per condividere i tweet direttamente nelle Storie di Instagram.

Dopo una fase di test, gli utenti Twitter che usano device Apple potranno infatti condividere i tweet nelle storie di Instagram. Con questo nuovo strumento si potrà infatti esportare qualsiasi tweet grazie al tasto di condivisione, che ora include anche le Storie di Instagram. Ma come si fa a condividere un tweet nelle Storie di Instagram senza fare screenshot?

Come condividere un tweet su Instagram senza screenshot

Per attuare la nuova funzione di Twitter è necessario selezionare l’icona della condivisione sotto al tweet scelto. Successivamente si aprirà un menù dedicato ai social su cui è possibile condividere il tweet, e tra questi figura anche, in basso a sinistra, l’icona delle Storie Instagram. La novità si presenta proprio in questa fase di condivisione.

I tweet che vengono condivisi su Instagram vengono esportati come contenuti non interattivi nelle proprie storie, senza possibilità di interagire, toccando la storia per accedere al contenuto originale su Twitter. Quindi questa nuova funzione non induce le persone fuori da Instagram, ma in ogni caso rende i tweet più comodi e leggibili. Così facendo gli utenti non dovranno riempire la propria Galleria dello smartphone di screenshot da Twitter per postarli su Instagram. La novità non si applica tuttavia al feed, sul quale spesso molti account pubblicano invece tweet estrapolati dal social.

Ad annunciarlo è stato proprio Twitter sul social azzurro, scrivendo a tutti i suoi follower: “per favore smettetela di postare tweet nelle vostre Storie Instagram. Ora su iOS le potete condividere direttamente”. Di recente Twitter ha annunciato la sua piattaforma a pagamento Blue, con esclusive funzioni.

PCProfessionale © riproduzione riservata.