Twitter su iOS testa un nuovo look per i tweet con foto e video. Addio ai margini ai lati e benvenuto Edge to Edge: i media senza spazi

Twitter è in continua evoluzione e lo dimostra anche un recente test volto a cambiare il look dell’app. Infatti l’azienda sta pensando a un modo per cambiare come i tweet appaiono nel feed, aggiornando la grafica in particolare di quelli accompagnati da media, come foto e video.

Questa funzionalità potrebbe cambiare per sempre il look al quale sono abituati gli utenti della piattaforma. Sull’account ufficiale dell’app, è stato caricato un video che mostra la novità. Al momento si tratta di un test al quale sta lavorando Twitter, unicamente sui dispositivi iOS.

Il nuovo look di Twitter si chiama Edge to Edge, e prevede la visione dei media nei tweet in modo del tutto diverso. Infatti foto e video inclusi nei cinguettii degli utenti diventeranno più grandi e occuperebbero ogni spazio disponibile nello schermo in lunghezza. Per questo Edge to Edge, che significa appunto da bordo a bordo, intendendo i lati dello smartphone.

Come spiegato, al momento Twitter sta testando la novità su alcuni account iOS, ma qualora la novità dovesse rivelarsi funzionale, arriverà sicuramente anche su Android. Altrimenti l’azienda opterebbe per scartare questa funzione, e mantenere il classico look di Twitter da mobile. Di seguito vi lasciamo il video che illustra il cambiamento in atto:

Now testing on iOS:



Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Quindi questa novità coinvolge tutti i tweet che contengono media come video, foto e GIF. Solitamente, finora, questi contenuti si inserivano sotto al testo scritto dagli utenti e nel Feed si presentavano con un piccolo spazio ai margini. Ora Twitter ha deciso di rimuovere questi margini che lasciavano respirare l’immagine, per regalare un’esperienza più completa all’utente. Non è chiaro se Twitter stia testando questa novità come un definitivo look dell’app, o se si tratterà di un’opzione da abilitare.

Non sappiamo utenti iOS potranno testare questa novità, ma nel caso in cui alcuni si trovino questo nuovo look non c’è da allarmarsi. In attesa di capire se la prova attuata da Twitter andrà a buon fine, attendiamo notizie sul possibile rollout per tutti gli utenti.

