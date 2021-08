Twitter si rifà il look: cambiano il font e il design del social

Twitter ha optato per un cambio di look, scegliendo un nuovo design e un nuovo font. Infatti la piattaforma social ha subito un grosso cambiamento, e ora si presenta diverso all’occhio dell’utente. Niente di drastico, ma comunque si tratta di piccolezze che trasformano Twitter, che puntano a migliorare l’efficacia del social network. In questo modo la piattaforma resta al passo dei tempi e si migliora per i suoi utenti.

Ad annunciare il cambio look è stato l’account Twitter Design, che spiega come il social abbia intenzione di approcciarsi a diversi cambiamenti nella versione web e mobile. In un primo momento gli utenti potrebbero trovare strane queste novità, rispetto al classico look a cui sono abituati, ma in poco tempo questi torneranno a essere la normalità. Il cambio di look di Twitter permette una home più pulita, con contenuti che non occupano lo schermo nella sua interezza. Tra le migliorie, segnaliamo anche un nuovo font utilizzato sulla piattaforma.

I colori delle immagini di Twitter da ora risulteranno più accese, grazie al cambio look di Twitter. Lo stesso vale per i pulsanti interattivi del social network. Così, questi si possono riconoscere più facilmente, staccando dal testo e dallo sfondo sia dell’app che del sito.

“Abbiamo aggiornato i nostri colori in modo che siano ad alto contrasto e molto meno blu, una modifica apportata per attirare l’attenzione sulle foto e sui video che crei e condividi“, ha affermato Twitter in un thread pubblicato dal suo account di progettazione.

C’è anche un cambiamento nel modo in cui appare il pulsante Segui che potrebbe rivelarsi frustrante per gli utenti. Con la novità, quando segui già qualcuno, lo sfondo del pulsante Segui non è riempito e quando non stai seguendo qualcuno, è riempito di colore.

Inoltre, parliamo del nuovo font, che corrisponde al nome di Chirp. Questa novità renderà tutti i testi più riconoscibili e più leggibili agli occhi dell’utente. Alcune lingue si allineeranno da subito automaticamente a sinistra, sempre per migliorare l’esperienza del cliente sul social.

Queste novità sono in distribuzione, e arriveranno a tutti gli utenti Twitter nei prossimi giorni.

PCProfessionale © riproduzione riservata.