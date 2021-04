Dopo il lancio di Twitter Spaces per iOS e Android, il social promette un debutto delle chat audio anche in versione desktop in arrivo presto

Non sorprende la conferma che Twitter Spaces debutterà anche su desktop, infatti l’azienda ha annunciato che il supporto simile a Clubhouse arriverà anche sui browser. Negli ultimi mesi Twitter ha lavorato duramente per dare vita alla sua sezione di chat chiamata Spaces, che permette agli utenti su iOS e Android di comunicare in stanze private.

Il prossimo passo per Twitter è quello di portare Spaces anche su browser, e la conferma è arrivata da The Verge. La notizia era stata anticipata da alcuni rumor, condivisi dalla ricercatrice Jane Manchun Wong, che mostrava il design delle card di Spaces in versione desktop.

Successivamente Twitter ha svelato che la funzione è pronta al debutto web, anche se non è chiaro da quando questo supporto sarà avviato. Twitter Spaces ha pubblicato anche i design delle chat audio all’interno di uno schermo più grande come quello di PC e Mac.

Per il momento Spaces è disponibile solo per dispositivi mobili, e portarlo sul web amplierebbe sicuramente la portata di questa funzione. Un pubblico più vasto concederebbe quindi a Twitter Spaces di competere con efficacia con Clubhouse, che invece è presente solo su iOS. Inoltre Twitter si avvicinerebbe anche alla realtà di Discord, che recentemente ha lanciato la sua feature di audio room, Stage Channels, per tutti i supporti sui quali è disponibile.

Anche Facebook, Spotify, Linkedin sono al lavoro su funzioni interne che possano assomigliare alle chat audio di Clubhouse. Sembra quindi che le room vocali siano il futuro dei social media, pronti ad evolversi per seguire i più recenti trend.

Non appena Twitter Spaces arriverà su desktop provvederemo ad aggiornarvi.

