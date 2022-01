Cos’è e come funziona Viki, l’app per guardare i k-drama gratis: catalogo, quanto costa e come scaricarla.

Cos’è Viki

Se i k-drama sono la vostra passione allora Viki è l’app che fa al caso vostro! Se non riuscite più a staccarvi da questo mondo e volete vedere sempre più serie, e Netflix non vi basta più ecco lo step successivo. Infatti, come branca di Rakuten, Viki offre ai suoi utenti una vastità di k-drama e altri film e serie asiatici in streaming.

Ma che cos’è Viki? Il nome dell’app nasce dall’unione delle parole Video e Wiki e, come già detto, permette di guardare serie realizzate in Cina, Hong Kong e Taiwan a Giappone e Corea del Sud. Parliamo di k-drama perché sicuramente sono quelli che ormai fanno più parlare di se, ma sull’app sono presenti tutti i generi, divise in quattro etichette:

Viki Exclusives

Viki Originals

Film

Global Dramas

Serie TV e i film in catalogo

Viki

Quali sono le serie k-drama in catalogo su Viki?. Le serie e i film disponibili nella libreria sono davvero ampi ed è difficile elencare tutti i prodotti presenti sull’app. In ogni caso, oltre alle esclusive sono inclusi anche diversi altri titoli, che non si trovano altrove.

Su Viki si può accedere anche ai Picks dello staff, ale ultime uscite e alle Top 10 settimanali, ma anche alle collection delle celebrità più amate. Inoltre l’app permette di guardare le serie k-drama in compagnia, con la modalità Watch Party.

Come funziona Viki: i sottotitoli

Le serie TV presenti su Viki, come i k-drama e j-drama, non sono doppiate in italiano, ma spesso hanno i sottotitoli nella nostra lingua, così come in molte altre. Il database è stato realizzato da diversi volontari che conoscono le diverse lingue e continuano a lavorarci ogni giorno. Infatti è possibile incappare in serie o film non conclusi, perché la community sta lavorando per completare il servizio di sottotitolaggio.

Ma come funziona Viki? Quanto costa?

Quanto costa Viki

Viki è a pagamento? Quanto costa? Principalmente l’app è accessibile in modo del tutto gratuito, qualora si aderisca a visualizzare gli spot pubblicitari durante lo streaming. Le pubblicità permettono infatti alla piattaforma di offrire agli utenti tutti i contenuti gratis. Non sarà permesso quindi usare AdBlock o altre estensioni simili, perché l’app non funzionerà.

Per guardare quindi k-drama su Viki è possibile quindi iscriversi gratuitamente e disattivare ogni ad-blocker, oppure abbonarsi a VikiPass per rimuovere ogni pubblicità. Queste infatti si fanno più insistenti quando si cominciano a guardare più episodi. Per questo esiste anche un’opzione a pagamento, che si chiama VikiPass.

VikiPass è un abbonamento a pagamento per usare l’app, ed è disponibile in due piani con diversi prezzi:

VikiPass

Pass Basic : 2,99 dollari al mese (o 29,99 all’anno), con una selezione limitata di titoli;

: 2,99 dollari al mese (o 29,99 all’anno), con una selezione limitata di titoli; Pass Standard: 4,99 dollari al mese (o 49,99 all’anno) con accesso a tutti i contenuti esclusivi della piattaforma.

Con gli abbonamenti è inclusa anche la visione in HD, la rimozione delle pubblicità, la trasmissione con Chromecast e una prova gratuita di 7 giorni.

Come scaricare Viki

Dove e come si può scaricare Viki? L’app è disponibile per smartphone, tablet e per Amazon Fire TV Stick. Infatti si può scaricare da Google Play per i dispositivi Android, o su App Store per quelli iOS.

