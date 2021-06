Voilà: cos’è e come funziona l’app per trasformarsi in cartone Disney

Cos'è Voilà, una nuova app permette di trasformare i selfie in cartone Disney Pixar: ecco come funziona su iOS e Android

Dopo ToonMe, una nuova app permette di trasformarsi in cartone Disney: ecco cos’è e come funziona Voilà.

Cos’è l’app Voilà

Sui social è tornata la moda di trasformarsi in un personaggio Pixar Disney, e questa volta grazie all’app Voilà, disponibile sia per iOS che per Android. Si tratta di uno strumento che permette di trasformare in propri selfie in stile cartoon.

Il suo nome completa è ‘Voilà AI Artist Cartoon Photo”, ed è un software realizzato dalla società Wemagine.AI, che permette di trasformarsi in un personaggio Disney Pixar, in maniera del tutto gratuita.

Voilà AI Artist è una divertentissima app che unisce la creatività umana all’intelligenza artificiale per trasformare le tue foto in divertenti cartoon e incredibili opere d’arte, come ad esempio fumetti ispirati allo stile Pixar, dipinti rinascimentali, caricature disegnate a mano, il tutto unendo la creatività umana alle possibilità dell’intelligenza artificiale.

Come funziona Voilà

Per ottenere il proprio scatto in versione Disney Pixar, basterà scaricare l’app dallo store e caricare un selfie, selezionando la modalità dedicata. Sono quattro le modalità di animazione che si possono scegliere: D Cartoon, Reinassance, 2D Cartoon e Caricature. Dopodiché è necessario concedere all’app l’autorizzazione ad accedere alla galleria. Ci sono anche delle opzioni come l’eliminazione di loghi e pubblicità o la velocizzazione del processo di trasformazione.

Una volta ottenuta l’immagine, la si può caricare sui social o utilizzarla come avatar su altre piattaforme. Tra i limiti segnaliamo che l’app non consente di trasformare più volti in contemporanea e non riconosce i musi animali.

Solo da qualche giorno Voilà è disponibile e sono oltre 30.000 le recensioni su Google Play, arrivando nella Top 20 nella sezione “Foto e video” su App Store.

Ma come accaduto in passato con FaceApp e ToonMe, anche nel caso di Voilà si presentano i primi dubbi sulla privacy. Infatti l’app richiede agli utenti di caricare un selfie o un ritratto, così che il viso venga preso in esame dall’algoritmo e poi trasformato in quattro diverse versioni cartoon. Osservando i termini di utilizzo, la società di sicurezza Kaspersky, ha notato una clausola che afferma che le foto caricate nell’app diventano di proprietà dell’azienda. Inoltre questa dichiara che le potrebbe utilizzare anche per altri scopi. La stessa Kaspersky spiega che comunque Voilà non mostra comportamenti sospetti e non invia informazioni a server di terze parti.

