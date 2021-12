Finalmente si possono riascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp: la novità è in arrivo per tutti gli account in queste ore

Finalmente è possibile riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli ai propri contatti di WhatsApp. Infatti l’app ha introdotto la tanto attesa funzione che permette di ascoltare l’anteprima del proprio vocale prima di cliccare su invio.

Con questa novità, WhatsApp promette che non si faranno più figuracce e che ogni audio creato si potrà ascoltare prima di mandarlo definitivamente. La funzione era in lavorazione da mesi e ora sta facendo il suo rollout ufficiale su tutti gli account. Se quindi non potete ancora riascoltare i vostri audio su WhatsApp, non temete, la funzione è in arrivo anche per voi.

WhatsApp ha condiviso una breve clip che mostra come funziona l’anteprima dei messaggi vocali:

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021

Infatti, per riascoltare l’audio prima di inviarlo è sufficientemente metterlo in pausa, cliccando il tasto rosso centrale. Arrivati qui si potrà decidere se cestinarlo o inviandolo al contatto con cui si sta chattando. QUI puoi leggere in dettaglio come si fa a riascoltare i propri messaggi vocali su WhatsApp.

Intanto WhatsApp continua ad aggiornarsi, con l’intento di migliorare l’esperienza degli utenti sulla sua app. Oltre all’anteprima dei messaggi vocali è anche arrivata una novità che protegge l’utenza dai malintenzionati.

