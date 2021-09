Dopo aver aiutato gli utenti che non sopportano i messaggi vocali, inserendo la possibilità di ascoltarli in modalità velocizzata, WhatsApp ora sta lavorando a una funzione che li trascriva automaticamente. Infatti pare che il social stia pensando a un modo per poter attingere a una trascrizione testuale degli audio, che possa evitarne la riproduzione.

WABetaInfo è la fonte di questa notizia, e come al solito ha accompagnato la sua ricerca con alcune foto di questa funzione. Come spiega il sito, la trascrizione automatica si potrà attivare in modo manuale e opzionale. Il team di esperti ha individuato questa novità all’interno di una beta di WhatsApp per developer per iOS. Tuttavia, qualora la feature dovesse essere lanciata per tutti gli utenti, arriverà anche sui dispositivi Android. Inoltre, nella versione per iOS, WhatsApp avvisa l’utente che i dati necessari per elaborare il vocale e trascriverlo saranno inviati ad Apple.

Se quindi fate parte di quella fetta di utenti che non sopporta i messaggi vocali presto potreste non doverli più ascoltare. La trascrizione automatica permetterebbe di accedere al loro contenuto in formato testuale, evitando il tedioso ascolto. Qualora questa dovesse finalmente arrivare su WhatsApp, non sarà necessaria alcuna app esterna per effettuare questa “traduzione”.

Come spesso accade, anche in questo caso si tratta di una funzione in fase di di sviluppo e non annunciata ufficialmente. Pertanto non sappiamo se e quando diventerà una delle feature ufficiali di WhatsApp. In ogni caso sembra che l’attesa sarà ancora lunga, anche se disposizione nemmeno un primo screenshot di questa novità.

La trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

Tra le altre novità presto in arrivo su WhatsApp troviamo anche la possibilità di trasferire da iOS ad Android la cronologia delle chat.

