Da anni ormai Facebook parla di far diventare un’unica app WhatsApp, Messenger e i DM di Instagram. Secondo delle ultime novità, riportate dall’attendibile rete di WABetaInfo, sembra che questa unione sia ormai prossima. Si tratterà di una funzione opzionale, a scelta dell’utente, che anche ora può decidere se unire o meno Instagram e Messenger.

Secondo quanto ha riportato il leaker Alessandro Paluzzi, nelle stringhe di Facebook Messenger è presente una funzione che permette di unire le chat con quelle di WhatsApp. Per il momento si tratta di uno strumento non ancora disponibile, ma presente nei codici interni del social. Infatti il leaker ha tentato di forzare un thread ed è riuscito a includere una chat di WhatsApp nel servizio di messaggistica di Facebook. Ecco le immagini:

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀



⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 16, 2021



Come già spiegato, Facebook non obbligherà i suoi utenti a unire le chat di WhatsApp e Messenger. Infatti si tratterà di una funzione opzionale, a scelta secondo le necessità dell’utenza. Secondo WaBetaInfo: “diverse funzionalità che sono già state implementate su Facebook Messenger potrebbero probabilmente essere in arrivo anche su WhatsApp“. Non è chiaro in ogni caso a cosa faccia riferimento il portale. WABetaInfo spiega anche che è la funzione è ancora in fase di test per iOS, quindi potrebbe volerci del tempo, prima che sia disponibile negli account WhatsApp.

Per il momento non è chiaro quando questa funzione per unire le chat di WhatsApp e Messenger arriverà. Non sappiamo nemmeno in che modo Facebook potrebbe riunire le conversazioni in un’unica app. Di recente WhatsApp ha anche annunciato che presto si potranno far migrare le chat da diversi dispositivi con differenti sistemi, come da Android a iOS e viceversa, quando si cambia il proprio smartphone.

