Gli estranei non potranno più vedere l’ultimo accesso su WhatsApp

WhatsApp ha deciso di adottare una nuova misura di sicurezza, che è stata poi confermata dalla piattaforma stessa. Infatti ora, chiunque non sia presente in rubrica e provi a contattarci, non potrà vedere il nostro ultimo accesso su WhatsApp.

Si tratta di una novità introdotta dall’app per tutelare i suoi utenti, che da ora nasconderà l’ultimo accesso a tutti i contatti con i quali non si ha mai avviato una chat, ma che hanno il nostro numero. Questo vale quindi per qualunque tentativo di spam o di pubblicità invasiva, portata avanti da terzi attraverso l’app di WhatsApp.

Ora infatti non tutti potranno vedere l’ultimo accesso di una persona su WhatsApp, in quanto l’utilizzo di questa funzione è stata disattivata per chi non appare nella nostra cerchia dei contatti. La misura è stata presa dall’azienda al fine di evitare spiacevoli controlli da realtà terze riguardo la nostra presenza sull’app.

In ogni caso è ancora disponibile la funzione per disattivare l’ultimo accesso a tutti i contatti. Questo strumento non verrà infatti rimosso e coesisterà assieme alla novità appena giunta.

Questa feature vale anche gli account business, che non potranno quindi vedere il nostro ultimo accesso su WhatsApp. Così facendo sarà tutelata la nostra privacy, e non tutti potranno sapere se siamo o meno online, come spiega WABetaInfo.

