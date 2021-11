Su WhatsApp si potranno velocizzare anche gli audio inoltrati

WhatsApp ha lanciato in beta una funzione per velocizzare anche gli audio inoltrati ad altre chat e non solo quelli interni

WhatsApp pensa a una funzione per velocizzare anche gli audio inoltrati

Da mesi su WhatsApp è approdata la funzione per velocizzare gli audio, e la vita di tutti noi è cambiata. Ora però sembra che nella versione beta dell’app sia presente anche la possibilità di velocizzare anche gli audio inoltrati, che quindi si trasformano in contenuto audio.

Se adorate il fatto di poter mettere a velocità 1,5x e 2x gli audio inviati da altri utenti, potreste adorare la possibilità di ascoltare anche i vostri messaggio vocali a questo ritmo. WhatsApp potrebbe infatti far debuttare presto questo strumento per tutti i contenuti ascoltabili in generale.

Infatti se al momento si inoltra un audio da una chat all’altra, questo si trasforma in contenuto audio e non più in messaggio, e risulta impossibile da velocizzare. Proprio su questo starebbe lavorando WhatsApp, per permettere che anche gli audio inoltrati possano essere velocizzati a piacere dagli utenti. La novità sarebbe in fase di test nella versione Beta dell’app.

La notizia arriva dall’affidabile WABetaInfo, che è solito aggiornare sulle novità di WhatsApp in arrivo. Non sappiamo tuttavia se questa funzione farà il suo debutto ufficiale anche sull’app, e non abbiamo informazioni su una data di lancio dell’aggiornamento. Secondo le parole di WABetaInfo lo strumento debutterà prima su iOS e poi su Android.

A voi farebbe comodo questa feature? Siete soliti inoltrare audio che poi non si possono più velocizzare?

