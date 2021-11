WhatsApp: si aggiorna con due nuove feature per la sicurezza e la privacy: le chiamate per confermare il numero e un nuovo sistema di report

WhatsApp si aggiorna con due novità sulla privacy

WhatsApp si è aggiornato con delle novità per proteggere la privacy degli utenti. Stiamo parlando delle chiamate per confermare il numero e di un nuovo sistema di report. Ecco quindi come l’azienda vuole cercare sempre di più di proteggere i suoi iscritti.

Questo nuovo sistema serve per segnalare gli utenti, in modo differente da come ha funzionato finora. Lo strumento era già presente e richiedeva di recarsi sul profilo dell’utente incriminato, per segnalare il suo account e bloccarlo. Ma ora WhatsApp ha deciso di aggiornare la feature, rendendola più accessibile e rapida. Infatti da oggi basterà selezionare un messaggio e recarsi sulle opzioni aggiuntive per poi procedere con report di un numero. Gli utenti potranno segnalare sia un contatto, che numero che fa spam.

In passato WhatsApp ha dichiarato di aver bannato dall’app di messaggistica 2,2 milioni di account solamente nel mese di settembre 2021. Per questo motivo l’azienda si sta muovendo per rendere sempre più sicura la sua piattaforma, fornendo funzioni sempre più aggiornate in tutela dei suoi utenti.

Passando invece alla seconda funzione, WhatsApp ora permette di utilizzare un metodo alternativo per verificare il proprio numero di telefono quando si installa l’app su un nuovo dispositivo o quando si accede per la prima volta. Ora infatti, su Android, si potranno ricevere chiamate, che secondo il team sono il metodo più sicuro, per verificare la propria identità.

