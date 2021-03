Apple evento WWDC 2021: quando, iOS 15 e dove guardarlo in streaming

Apple annuncia l'evento WWDC 2021 con iOS 15 per giugno: ecco quando guardarlo, a che ora e come vederlo in streaming

Apple ha ufficialmente annunciato l’evento WWDC 2021, con la tagline “Glow and Behold“. Quest’anno la conferenza avrà luogo del tutto online, virtualmente, e tra gli argomenti trattati ci saranno iOS 15, macOS 12, watchOS 8 e tanto altro. Ecco i dettagli.

Apple evento WWDC 2021 quando

L’evento di Apple WWDC 2021 quando si terrà e a che ora? L’azienda di Cupertino ha svelato che l’evento online avrà luogo virtualmente dal 7 all’11 giugno 2021. Nel corso di queste giornate saranno presentati tanti nuovi software. Questo è il secondo anno che Apple si trova costretta a tenere una conferenza virtuale a causa del COVID-19. L’evento WWDC 2021 sarà del tutto gratuito per i sviluppatori e si potrà partecipare da tutto il mondo.

Lo scorso anno l’evento ha portato 22 milioni di spettatori e Apple ha prodotto oltre 72 ore di contenuti video per gli sviluppatori.

WWDC 2021 novità

La Worldwide Developers Conference di Apple è un appuntamento importante per gli utenti appassionati. In questo contesto, l’azienda annuncia tutte le novità software per l’anno. Infatti per il WWDC 2021 si parlerà di iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 15 e watchOS 8. Inoltre, tra i primi rumor, si ipotizza che Apple potrebbe lanciare anche nuovi sistemi Mac o MacBook con processori Apple e architettura ARM. Inoltre l’immagine di lancio sembra lasciare intendere un nuovo sistema operativo per gli occhiali AR. Non dovrebbe comunque essere presentato un prodotto definitivo, dato che Apple usa la WWDC per preparare i suoi sviluppatori. Nel 2022 arriveranno gli occhiali a realtà aumentata? Probabilmente lo scopriremo durante il WWDC 2021.

Apple ha anticipato che gli sviluppatori avranno la possibilità di “dare una prima occhiata agli ultimi strumenti, piattaforme e tecnologie Apple per creare app e giochi il più possibile innovativi”. L’evento includerà sessioni online, laboratori 1: 1 per sviluppatori e nuovi modi per interagire con ingegneri e designer Apple.

Apple evento streaming

Come vedere in streaming l’evento Apple WWDC 2021? Purtroppo non si tratta di un evento accessibile a chiunque, ma nelle prossime settimane l’azienda condividerà maggiori informazioni attraverso l’app Apple Developer, sul sito Apple Developer e via e-mail, a tutti gli sviluppatori iscritti al programma ufficiale.

