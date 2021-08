WhatsApp Web: in arrivo su desktop l’editor per le foto

WhatsApp Web: in arrivo l'editor per le foto anche nella versione desktop dell'app di messaggistica: ecco quando e di cosa si tratta

Dopo 5 anni dall’arrivo dell’editor per foto di WhatsApp nella sua versione mobile, la funzione arriva anche su quella desktop, ovvero WhatsApp Web. Questo strumento è molto utilizzato da chi utilizza l’applicazione, e ora, anche chi sfrutta il sistema di messaggistica nella versione desktop potrà farne uso. Vediamo come funziona.

L’esperienza sull’applicazione di WhatsApp è resa più piacevole grazie all’implementazione di determinate funzionalità. Tra queste è da segnalare chiaramente l’editor di foto, che permette di modificare le immagini prima di inviarle. Ora anche gli utenti che fanno uso di WhatsApp Web potranno sfruttare questa funzionalità. Anche su PC quindi fa il suo debutto questo strumento, come novità assoluta.

Per inviare una foto come contenuto multimediale su WhatsApp Web basta trascinarla, incollarla o inviarla selezionando la graffetta. Prima che questa parta verso il destinatario, ora sarà possibile modificarla dall’anteprima. Infatti sopra di quest’ultima appaiono ora, nella versione desktop, gli strumenti che già sono presenti nelle versione mobile. Questi permettono di modificare lo scatto con ritocchi e pennelli.

Un primo bottone permette di scegliere e inserire tutte le emoji che si preferiscono, all’interno della foto. Queste si possono spostare, ingrandire o rimpicciolire. Lo stesso vale per sticker e scritte, per le quali sono disponibili fino a 5 font, colori vari e gli allineamenti. Come ogni editor che si rispetti è poi possibile annullare un’operazione, tornando indietro. Inoltre si possono anche ritagliare le immagini pronte all’invio, per selezionare solo la porzione che si vuole spedire.

Al momento la feature è in dirittura di arrivo per tutti gli utenti di WhatsApp Web. Non tutti ancora possono godere dell’editor per foto in versione destkop, ma presto arriverà comunque a chiunque. Solo nei prossimi giorni questo aggiornamento di WhatsApp Web sarà disponibile all’intera comunità, che potrà usarla per rendere perfette le proprie foto prima di inviarle.

