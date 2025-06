Apple annuncia iOS 26: novità, quando esce e funzioni

News

Martina Pedretti | 10 Giugno 2025

iOS

Apple ha annunciato iOS 26 al WWDC 2025, presentando tutte le nuove funzionalità in arrivo su iPhone. Cosa sappiamo su dispositivi supportati, uscita e novità.

iOS 26 quando esce

Come già detto, Apple ha annunciato iOS 26 al WWDC 2025. Infatti l’azienda è solita sfruttare la Worldwide Developer Conference come palco dove svelare novità legate ai propri sistemi operativi agli sviluppatori. Grazie a questo evento, le varie realtà possono mettersi al lavoro sulle app in vista dell’uscita del nuovo aggiornamento.

Ciò che ha sorpreso i fan è che l’azienda ha smesso di seguire la numerazione di versioni di iOS a cui eravamo abituate, e invece che annunciare iOS 19 come molti si aspettavano, ha preferito abbinare il numero dell’anno di uscita al nuovo aggiornamento. Per questo oggi vi parliamo di iOS 26.

Quando esce iOS 26? Dal 9 giugno ha avuto inizio la fase di test con il rilascio della prima beta sviluppatori. Successivamente da luglio sarà attivato anche il programma di beta testing pubblico.

La versione stabile arriverà invece a settembre, per tutti gli utenti, lanciata ufficialmente dopo l’evento in cui scopriremo anche i nuovi iPhone 17.

iPhone compatibili iOS 26

iOS 18, come il suo predecessore, non sarà compatibile iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Infatti sarà disponibile solo per le versioni successive. La lista include:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione o successivi)

Novità

Durante il WWDC 2025, Apple ha presentato iOS 26, lanciandolo come un aggiornamento più pulito, più smart, più personalizzato. Ma scopriamo tutte le novità e le caratteristiche.

Liquid Glass: il nuovo volto dell’ecosistema Apple

Apple ha introdotto Liquid Glass, il suo aggiornamento di design più ampio di sempre. Si tratta di un’estetica basata su trasparenze, effetti dinamici, angoli arrotondati e sovrapposizioni visive che rendono più coerente l’esperienza su tutti i dispositivi. Questo linguaggio debutta su iOS 26, macOS Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26.

Inoltre, Apple abbandona la numerazione sequenziale: iOS non sarà più “19”, ma iOS 26, allineandosi all’anno corrente.

Il nuovo iOS 26 eredita elementi da visionOS, portando un design più leggero e immersivo. Le icone sono state ritoccate, le barre diventano traslucide e i widget si adattano meglio al contenuto.

App Telefono e Messaggi rinnovate

L’app Telefono riceve il più grande restyling dalla sua nascita: vista unificata per contatti, chiamate recenti e segreteria.

riceve il più grande restyling dalla sua nascita: vista unificata per contatti, chiamate recenti e segreteria. Debutta Hold Assist , che gestisce automaticamente le attese telefoniche.

, che gestisce automaticamente le attese telefoniche. In Messaggi, arrivano nuove opzioni per personalizzare lo sfondo delle chat, filtrare i mittenti sconosciuti, creare emoji personalizzate (Genmoji) e sfruttare traduzioni automatiche in tempo reale.

AI ovunque: Apple Intelligence si fa sentire

Le funzionalità AI non sono più relegate a Siri. Ora sono integrate:

In Messaggi , per traduzioni e creazione emoji.

, per traduzioni e creazione emoji. In FaceTime e Apple Music , con sottotitoli e testi tradotti in tempo reale.

e , con sottotitoli e testi tradotti in tempo reale. Con Visual Intelligence, che consente di cercare oggetti nelle immagini semplicemente facendo uno screenshot.

Apple Music, Mappe e Wallet: nuove esperienze smart

In Apple Music, arrivano le Traduzioni dei testi, perfette per chi vuole capire il significato di un brano in un’altra lingua, e la funzione Pronuncia Testi, utile per cantare correttamente. La nuova modalità AutoMix, invece, trasforma l’app in un DJ automatico, che fonde le canzoni in modo fluido.

Su Apple Maps, la nuova sezione Luoghi visitati tiene traccia delle destinazioni recenti, come ristoranti o negozi. L’intelligenza del dispositivo riconosce anche le abitudini quotidiane e propone percorsi ottimizzati, con notifiche su ritardi e alternative.

Apple Wallet, infine, si arricchisce della possibilità di selezionare il pagamento a rate con Apple Pay nei negozi. Le carte d’imbarco si aggiornano in tempo reale, mostrando Live Activities con info utili per il viaggio. L’integrazione con Mappe, Dov’è e notifiche smart rende Wallet un compagno di viaggio sempre più completo.

