WWDC 2025 evento Apple: quando sarà e come seguirlo in diretta

Martina Pedretti | 31 Marzo 2025

Apple annuncia l’evento WWDC 2025 di giugno dove sarà presentato iOS 19: date, a che ora e come guardarlo in diretta streaming.

L’evento di Apple WWDC 2025 quando si terrà e a che ora? L’azienda di Cupertino ha svelato che l’evento online avrà luogo virtualmente dal 9 al 13 giugno 2025. Nel corso di queste giornate saranno presentati tanti nuovi software.

L’evento WWDC 2025 sarà del tutto gratuito per i sviluppatori e si potrà partecipare da tutto il mondo. Il tutto avrà luogo a partire dal 9 giugno alle ore 19:00 italiane, con il keynote di Apple, tenuto da Tim Cook e gli altri dirigenti Apple.

WWDC 2025 novità

La Worldwide Developers Conference di Apple è un appuntamento importante per gli utenti appassionati. In questo contesto, l’azienda annuncia tutte le novità software per l’anno. Infatti per il WWDC 2025 si parlerà delle novità iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Nel corso dell’evento Apple rilascerà delle versioni beta per gli sviluppatori, accessibili solo ai developer.

Sicuramente sarà presentato anche iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 e visionOS 3., con una varietà di piccoli aggiornamenti sulla qualità della vita.

Apple evento streaming

Come vedere in streaming l’evento Apple WWDC 2025? Si tratta di un evento accessibile sul sito Apple e anche sul canale YouTube dell’azienda, dove si potrà assistere in diretta streaming. In particolare gli utenti di tutto il mondo potranno gustarsi il keynote del 9 giugno.