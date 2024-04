News

Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Attacchi spyware mercenari: Apple avverte gli utenti colpiti

Apple ha inviato una notifica utenti iPhone in 92 paesi, avvertendoli che potrebbero essere presi di mira da un attacco spyware mercenario. Ma cosa vuol dire e cosa sta succedendo?

L’azienda di Cupertino ha inviato l’avviso mercoledì 10 aprile 2024 tramite email e iMessage utilizzando i dettagli di contatto dell’ID Apple dell’utente, senza rivelare agli utenti la minaccia o i paesi colpiti. L’unica nazione che sappiamo essere coinvolta è l’India. Nella notifica, secondo quanto riporta TechCrunch, si legge:

“Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta tentando di compromettere da remoto l’ iPhone associato al tuo ID Apple. È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente a causa di chi sei o di cosa fai. Sebbene non sia mai possibile raggiungere la certezza assoluta nel rilevamento di tali attacchi, Apple ha molta fiducia in questo avviso: prendetelo sul serio“.

Apple non ha fornito alcuna informazione su cosa abbia causato l’invio di questi avvisi. La società ritiene che la divulgazione di maggiori informazioni possa aiutare gli aggressori mercenari di spyware ad adattarsi per eludere i controlli di sicurezza in futuro.

Ma cosa sono gli attacchi spyware mercenari? Nella sua pagina di supporto, Apple li descrive come “alcune delle minacce digitali più avanzate oggi esistenti”. L’azienda inoltre afferma di inviare notifiche di simili minacce più volte all’anno. Una delle più note risale all’ottobre 2021.

Gli attacchi spyware mercenari sono ben finanziati e utilizzano enormi risorse, quindi solitamente non prendono di mira gli utenti su larga scala. Si concentrano piuttosto su individui in vista come politici, giornalisti e attivisti per i diritti umani.

Solitamente, quando Apple invia una simile notifica, consiglia di attivare la modalità di blocco e di contattare un esperto di sicurezza. Tra questi cita l’emergenza rapida di Digital Security Helpline dell’organizzazione no-profit Access Now. Il servizio clienti è disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.