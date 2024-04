WWDC 2024 evento Apple: date e come seguirlo in diretta

News

Martina Pedretti | 11 Aprile 2024

Apple

Apple presenta l’evento WWDC 2024 di giugno dove sarà presentato iOS 18: date, a che ora e come guardarlo in diretta streaming.

Indice dei contenuti Date

Novità

Streaming

L’evento di Apple WWDC 2024 quando si terrà e a che ora? L’azienda di Cupertino ha svelato che l’evento online avrà luogo virtualmente dal 10 al 14 giugno 2024. Nel corso di queste giornate saranno presentati tanti nuovi software.

L’evento WWDC 2024 sarà del tutto gratuito per i sviluppatori e si potrà partecipare da tutto il mondo. Il tutto avrà luogo a partire dal 10 giugno alle ore 19:00 italiane, con il keynote di Apple, tenuto da Tim Cook e gli altri dirigenti Apple.

WWDC 2024 novità

La Worldwide Developers Conference di Apple è un appuntamento importante per gli utenti appassionati. In questo contesto, l’azienda annuncia tutte le novità software per l’anno. Infatti per il WWDC 2024 si parlerà delle novità iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. Nel corso dell’evento Apple rilascerà delle versioni beta per gli sviluppatori, accessibili solo ai developer.

Inoltre, tra i primi rumor, si ipotizza che Apple parlerà in modo sostanzioso dell’intelligenza aritficiale e come questa sarà implementata sui suoi dispositivi. Sicuramente però sarà presentato anche iOS 18, assieme a iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 e visionOS 2, con una varietà di piccoli aggiornamenti sulla qualità della vita.

“Siamo entusiasti di entrare in contatto con sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo alla WWDC24 durante una straordinaria settimana dedicata alla tecnologia e alla community. La WWDC è nata per condividere nuove idee e fornire a chi sviluppa risorse e strumenti innovativi per creare qualcosa di ancora più straordinario”. ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations di Apple.

Apple evento streaming

Come vedere in streaming l’evento Apple WWDC 2024? Si tratta di un evento accessibile sul sito Apple e anche sul canale YouTube dell’azienda, dove si potrà assistere in diretta streaming. In particolare gli utenti di tutto il mondo potranno gustarsi il keynote del 10 giugno.