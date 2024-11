Apple dice addio all’adattatore Lightning-jack per cuffie

News

Martina Pedretti | 18 Novembre 2024

Addio all'adattatore Lightning-jack per cuffie?

Apple sembra destinata a porre fine alla produzione dell’adattatore Lightning-jack per cuffie da 3,5 mm, introdotto insieme all’iPhone 7 nel 2016. Questo accessorio, che ha segnato una transizione cruciale per il design degli iPhone, è ormai elencato come “esaurito” nello store online di Apple in numerosi paesi, inclusi gli USA. Solo in pochi mercati, come Francia e paesi scandinavi, è ancora disponibile, ma le scorte rimanenti sembrano prossime all’esaurimento.

L’adattatore, inizialmente incluso gratuitamente con l’iPhone 7, ha rappresentato una risposta alle critiche degli utenti dopo la rimozione del jack per cuffie. Successivamente, è stato offerto come accessorio separato a 9 dollari, per garantire la compatibilità delle cuffie tradizionali con la porta Lightning. Apple lo ha incluso fino agli iPhone X e 8, mentre con il lancio dell’iPhone XS nel 2018 è stato rimosso dalla confezione.

Questo cambiamento segna la fine di un’epoca per gli accessori Lightning. Gli iPhone compatibili con questo adattatore stanno diventando sempre meno rilevanti nel catalogo Apple: attualmente, solo iPhone 14, 14 Plus e iPhone SE continuano a utilizzare la porta Lightning, ma si prevede che saranno dismessi nel 2024. Nel frattempo, tutti i modelli iPhone 15 e 16 hanno adottato lo standard USB-C, seguendo le normative europee e una tendenza globale verso la standardizzazione.

Apple offre già un adattatore USB-C-jack per cuffie per coloro che preferiscono ancora dispositivi cablati. Tuttavia, la decisione di interrompere il vecchio adattatore evidenzia un chiaro segnale dell’azienda: la transizione verso USB-C e tecnologie wireless è completa. Con l’ascesa delle AirPods e delle cuffie Bluetooth, le soluzioni cablate sono sempre più marginali.