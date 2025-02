Apple farà un evento il 19 febbraio: arriva l’iPhone SE 4?

News

Martina Pedretti | 17 Febbraio 2025

Apple

iPhone SE 4 sarà presentato all’evento Apple del 19 febbraio?

Apple ha ufficialmente annunciato un evento per il 19 febbraio 2025, durante il quale si prevede la presentazione del nuovo iPhone SE 4. L’amministratore delegato Tim Cook ha anticipato l’evento con un post su X (precedentemente Twitter), invitando gli utenti a “prepararsi a incontrare il nuovo membro della famiglia”.

L’evento di febbraio è una scelta insolita per Apple, che solitamente riserva i grandi lanci per la primavera o l’autunno. Questa tempistica ha alimentato numerose speculazioni, soprattutto sulla possibile presentazione del tanto atteso iPhone SE 4, il modello più economico della linea iPhone. Tuttavia, Cupertino potrebbe sorprendere con aggiornamenti su altre linee di prodotto, come iPad o nuovi accessori basati sulla realtà aumentata.

Il nuovo iPhone SE 4 rappresenterà un significativo aggiornamento rispetto ai modelli precedenti. Secondo i primi rumor, il dispositivo adotterà un design simile all’iPhone 14, eliminando il tradizionale tasto Home a favore del Face ID e di un display con notch.

Come seguire l’evento

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Apple e sul canale YouTube dell’azienda. Gli utenti potranno seguirlo anche tramite l’app Apple TV su tutti i dispositivi compatibili.

Con il conto alla rovescia già iniziato, non resta che attendere il 19 febbraio per scoprire cosa Apple ha in serbo per il 2025.