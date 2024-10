News

Andrea Sanna | 2 Ottobre 2024

Apple iPhone

Le indiscrezioni sul nuovo iPhone SE 4 non sembrano mancare, dalle novità al prezzo. Ora a lanciare nuovi dettagli sul prossimo smartphone Apple e le ultime voci sul dispositivo ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg.

Le novità del nuovo iPhone SE 4

Rispetto ad iPhone SE 3 (che è ancora in vendita), sembrerebbe che il prossimo iPhone SE 4 possa segnare un vero punto di rottura sia in termini di design che di caratteristiche tecniche.

Si tratterà infatti di uno smartphone più moderno con un display edge-to-edge che tanto ricorda iPhone 14. Ciò significa peraltro che si tratterà di uno schermo anche più grande rispetto al suo predecessore.

Tra le altre novità scelte per iPhone SE 4 sappiamo che andrà in pensione il pulsante Home con relativo Touch ID, optando piuttosto per il Face ID. Non sappiamo se sarà introdotta anche la Dynamic Island oppure se avremo un notch simile all’iPhone X.

Su iPhone SE 4 dovrebbe trovare spazio il processore A18. Si tratterebbe di una scelta che consentirà all’utente di avere delle migliori performance sul proprio dispositivo e delle feature offerte da Apple Intelligence.

Il prezzo dello smarphone Apple

Ma sappiamo quanto costa e dunque qual è il prezzo di iPhone SE 4?

Stando a quanto ripreso da Gurman la cifra sarà tutt’altro che economica e sarà persino più alta rispetto all’iPhone SE 3 (che va da 429 dollari).

Si pensa, in base alle indiscrezioni, che Apple possa portare la cifra sopra i 500 dollari, ma in ogni caso al di sotto dei 599 dollari richiesti per iPhone 14.

Quando esce iPhone SE 4: data d’uscita

Chiaramente molti di voi si staranno domandando anche quando esce iPhone SE 4.

La data d’uscita dello smartphone, secondo i rumor, dovrebbe essere a inizio 2025.