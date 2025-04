Apple Intelligence diventa disponibile in italiano: ecco da quando

News

Nicolo Figini | 1 Aprile 2025

Apple Intelligence è disponibile anche in italiano! Ecco da quando si potrà usare anche in Italia il sistema di intelligenza artificiale.

Apple Intelligence in italiano

Di Apple Intelligence ve ne abbiamo parlato alcuni mesi fa in relazione al suo annuncio e vi avevamo rivelato di cosa si trattasse. In sostanza, è il sistema di intelligenza artificiale dell’azienda e aiuterà gli utenti in varie mansioni:

“Combina modelli generativi con il tuo contesto personale per fornire informazioni che sono più utili e rilevanti per te, proteggendo al contempo la tua privacy”.

Fino a poco tempo fa era una funzione destinata prettamente al pubblico d’oltreoceano e l’Unione Europea non era ancora stata inclusa. Grazie ai nuovi aggiornamenti però è disponibile anche in Italia e non solo. Chi ha effettuate l’upgrade al sistema iOS 18.4, iPasOS 18.4 e MacOS Sequoia 15.4, allora avrà l’occasione di utilizzarlo in lingua italiana.

Tra gli altri idiomi possiamo menzionare i seguenti: francese, tedesco, portoghese (Brasile), spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato. Inoltre, pare sia stato aggiunto anche il supporto per le varianti di inglese parlato a Singapore e India. Ma da quando sarà disponibile?

La risposta, come scrive anche il sito HDBlog, è da ieri. Le funzioni alle quali avrà accesso adesso anche il pubblico in Italia e in Europa sono davvero moltissime. Qui di seguito vi facciamo una lista delle principali:

Strumenti di scrittura

Pulizia in Foto

Crea video di un ricordo in Foto

Cerca un linguaggio naturale in Foto

Riepiloghi delle notifiche

Riduce la concentrazione di interruzione

Innovazione smart e disattivazione audio in Focus

Messaggi prioritari in Mail

Risposta smart in Mail e Messaggi

Riepiloghi in Mail e Messaggi

Miglioramenti in Siri

Con il tempo, ne siamo certi, verranno introdotte molte altre funzionalità. Voi lo utilizzerete?