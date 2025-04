Apple Watch implementerà la funzione per misurare il glucosio

News

Nicolo Figini | 1 Aprile 2025

Apple

Sembrerebbe che l’azienda stia lavorando a una nuova funzione per Apple Watch la quale permetterà di tenere sotto controllo il livello di glucosio nel sangue.

Misurazione del glucosio su Apple Watch

Apple Watch è sicuramente un alleato molto valido per gli utenti affezionali all’azienda. Grazie al dispositivo, infatti, si possono inviare e ricevere messaggi ma anche impostare sveglie che, in futuro, anche se saranno silenziose permetteranno di alzarsi con facilità.

Non possiamo dimenticarci di tutte quelle opzioni relative alla salute, come per esempio il contapassi oppure la possibilità di capire la velocità dei propri battiti cardiaci. Un mezzo in più per preservare la propria persona potrebbe arrivare prossimamente anche se è già da tempo che se ne parla.

A diffondere la notizia, comprensiva di alcuni aggiornamenti rispetto al passato, ci ha pensato il sito Bloomberg con la sua newsletter. Si sta pensando di introdurre un modo per misurare il livello di glucosio nel sangue puntando alla prevenzione del diabete.

Se tutto ciò diventasse realtà, chi si deve sottoporre a questo tipo di controlli potrebbe dire addio ai fastidiosi piccoli aghi che servono per ottenere un campione di sangue. Viene anche precisato, però, che tutto ciò potrebbe venire destinato solamente all’ambito medico e non al grande pubblico tuttavia non ci sono ancora informazioni certe.

Come detto poc’anzi, ad ogni modo, bisognerà aspettare ancora diverso tempo prima di scoprire se tutto ciò verrà effettivamente realizzato oppure no. Nel caso in cui dovessimo avere ulteriori aggiornamenti non esiteremo a rivelarveli il prima possibile. Nel mentre, vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news in ambito tecnologico e non solo.