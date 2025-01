News

Nicolo Figini | 20 Gennaio 2025

La Apple pare stia lavorando a un iPad per rendere le case di tutti gli utenti ancora più intelligenti. Andiamo a scoprire tutte le funzioni dal controllo degli elettrodomestici all’utilizzo dell’AI.

L’iPad della Apple per la casa

La Apple è sempre in moto per cercare di introdurre novità sul mercato e molto spesso, infatti, ci ritroviamo a parlare dei nuovi iPhone o degli aggiornamenti per i dispositivi. L’ultimo riguarda quello relativo a iOS 18.2 e all‘intelligenza artificiale integrata al suo interno che promette di rendere migliore l’esperienza di tutti i clienti.

Oggi, però, ci spostiamo a parlare degli iPad e in particolare di un nuovo tipo sul quale starebbe lavorando l’azienda. Come riporta anche il sito HDBlog, forse nel 2025 potrebbe venire lanciata sul mercato tale novità: HomePad. La descrizione è la seguente:

“Un display da parete che può controllare gli elettrodomestici, gestire le videoconferenze e usare l’intelligenza artificiale per navigare nelle app… Il dispositivo ha uno schermo di circa 6 pollici e sembra un iPad quadrato.

Ha più o meno le dimensioni di due iPhone affiancati, con un bordo spesso attorno al display. C’è anche una fotocamera nella parte superiore anteriore, una batteria ricaricabile integrata e altoparlanti interni”.

Le funzioni del nuovo iPad per la casa della Apple, quindi, riguarderebbero l’uso dell’AI, un’interfaccia utente simile a iPhone e WatchiOS e, infine, l’esecuzione di app come Safari, FaceTime e HomeKit per controllare i dispositivi smart home. Una novità che potrebbe rivoluzionare in parte il modo di vivere di tutti gli utenti interessati.

Inoltre, pare che la società voglia introdurre anche delle telecamere di sicurezza per interni oltre che una versione rinnovata di Apple TV 4K. Quest’ultima potrebbe supportare Apple Intelligence e un nuovo chip Wi-Fi e Bluetooth. Vi terremo aggiornati con tutte le ulteriori news del caso.