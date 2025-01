News

Martina Pedretti | 20 Gennaio 2025

Il 20 gennaio 2025 è il Blue Monday: ecco che cos’è e dove è nato questo trend che spopola sui social

Sicuramente oggi, 20 gennaio 2025, vi sarà capitato di vedere su Instagram, Facebook o Twitter dei post dove si parlava di Blue Monday. Se vi state chiedendo di cosa si tratti sappiate che è un particolare giorno, che cade il terzo lunedì di gennaio, ritenuto essere il più triste di tutto l’anno. Blue in inglese infatti si può tradurre con triste, e quindi la giornata di oggi è un triste lunedì.

Ma da dove arriva il Blue Monday e che cos’è? Il concetto nasce nel 2005 all’interno di un comunicato stampa del canale TV britannico Sky Travel. In questo si parlava di uno studio britannico, a opera di Cliff Arnall, nel quale il divulgatore dichiarava di aver inventato la formula per analizzare la tendenza dei clienti delle compagnie aeree e delle agenzie viaggi a prenotare un viaggio. Parte del conteggio erano fattori quali la distanza dal Natale, il fallimento dei buoni propositi dell’anno nuovo. Questi portavano le persone a prenotare un viaggio per evadere da condizioni di profondo malumore.

In un articolo del The Guardian, il medico e divulgatore britannico Ben Goldacre, riportò che il comunicato stampa venne fatto leggere a diversi accademici dall’agenzia pubblicitaria Porter Novelli. Questa offrì a Cliff Arnall del denaro per assumere la paternità del Blue Monday. Negli anni altri scienziati condannarono gli studi di Arnall, e lo etichettarono come pseudoscienziato.

Dopo averne ottenuto la paternità, il Blue Monday diventò un vero e proprio trend di marketing, prima della Portner Novelli, poi di altre aziende, per invitare le persone a fare acquisti, magari spinti da uno sconto ad hoc per il giorno più triste dell’anno. Oggi il Blue Monday è protagonista di molti meme e post a tema, spesso per ironizzare sull’epiteto “il giorno più triste dell’anno”. Infatti nel corso della giornata odierna sicuramente incapperete in altri post con hashtag #BlueMonday. Magari la protagonista sarà il personaggio Pixar di Inside Out Tristezza, simbolo di questo giorno. In ogni caso le aziende continuano a offrire sconti a tema durante questa giornata. Pertanto tenete d’occhio i siti che più fanno al caso vostro per scoprire se hanno lanciato qualche promo.