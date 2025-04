News

Nicolo Figini | 11 Aprile 2025

Apple iPhone

Andiamo a scoprire tutto ciò che è stato rivelato sul presunto prossimo lancio di due modelli di iPhone pieghevoli. Cosa sappiamo.

In arrivo gli iPhone pieghevoli?

Da tempo ormai circolano le voci in merito alla possibilità che la Apple stia lavorando a degli iPhone pieghevoli da rilasciare entro il 2027. Di recente, tuttavia sono state rilasciate delle nuove indiscrezioni tecniche che potrebbero rendere tutto ciò sempre più vicino alla realtà.

Secondo Jeff Pu, analista di GF Securities, la produzione dovrebbe iniziare nell’ultimo trimestre del 2026. Si starebbe valutando l’idea di lanciare sul mercato un iPhone pieghevole con display da 7,8 pollici e uno un po’ più grande con display da 18,8 pollici.

L’ipotesi più plausibile risulta quella secondo la quale il lancio sul mercato potrebbe avvenire tra la fine del prossimo anno e il 2027. Tuttavia, si tratta ancora di indiscrezioni e non sappiamo che cosa ci sia di vero in tutto questo perché manca un’eventuale conferma da parte dell’azienda.

Anche il sito Bloomberg è intervenuto nella questione evidenziando come anche un iPad pieghevole da 20 pollici sia nei programmi. La data di uscita di questo dispositivi, però, sarebbe fissata non prima del 2028. Insomma, le tempistiche sono molto lunghe perché la progettazione richiede del tempo e non è sicuramente facile.

Un punto su cui vogliamo puntare un riflettore è il fatto che l’iPhone da 18,8 pollici potrebbe essere un ibrido tra MacBook e iPad, e potrebbe supportare macOS.

Per adesso i dettagli su tutto ciò rimangono avvolti nel mistero ma si rimani più ottimisti sul rilascio della versione più piccola. Questa, infatti, potrebbe davvero arrivare a essere distribuita in tutto il mondo dal 2026.