La Cina addestra 100 robot umanoidi nel primo centro AI al mondo

News

Nicolo Figini | 10 Aprile 2025

ai Robot

Si è diffusa la notizia in base alla quale la Cina addestrerà un centinaio di robot umanoidi in quello che è il primo centro AI al mondo. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Il polo AI per robot in Cina

La Cina ci ha abituati a tutta una serie di innovazioni tecnologiche, come per esempio quella che riguarda l’introduzione dei robot umanoidi nelle forze di polizia ma anche l’automa che sa danzare come un ballerino professionista. Insomma, l’intelligenza artificiale è uno dei punti focale dell’industria interna del Paese.

LEGGI ANCHE: Come creare l’action figure di se stessi con ChatGPT

A sostegno di tutto questo, nelle ultime ore, è arrivata la notizia secondo la quale verrà aperto il primo centro di addestramento al mondo dedicato ai robot umanoidi eterogenei. Lo scopo è quello di condividere i dati tra le varie aziende che si occupano di tale produzione.

L’obiettivo è quello di aprire il polo in questione entro il mese di luglio 2025 perché si vuole creare una base di dati che possano essere sfruttati in molteplici settori, dalla medicina all’agricoltura. Anche il sito HDBlog, riporta che c’è la volontà di costruire un ecosistema industriale più unito.

“Abbiamo creato questo centro per consentire la condivisione e l’utilizzo di dati su vasta scala. Tutto ciò per potenziare l’intero settore“, ha dichiarato il direttore generale del centro Xu Bin. Ci si concentrerà sull‘addestramento dei robot in una serie di abilità fondamentali. Inoltre, si affineranno le capacità di esecuzione delle azioni più complesse in modo autonomo.

LEGGI ANCHE: YouTube estende il programma pilota per limitare il deepfake di artisti e personaggi famosi

Gli scenari che verranno presi in considerazione riguarderanno le attività industriali, quelle domestiche e quelle relative ai servizi turistici. Inoltre, verrà insegnato ai robot anche come piegare i vestiti, riordinare oggetti mettendoli a posto e pulire macchinari pesanti in ambienti pericolosi.