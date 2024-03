Apple Music testa una funzione per importare playlist da Spotify?

News

Martina Pedretti | 26 Febbraio 2024

Apple Music Spotify

Su Apple Music si potranno presto importare playlist da Spotify?

Apple Music potrebbe essere al lavoro su un modo ufficiale per importare playlist e musica da Spotify, o altre app musicali. Ma come si fa?

Come riporta 9to5Mac, alcuni utenti Reddit hanno riferito di aver notato un’opzione per trasferire musica da altri servizi nella pagina della libreria Apple Music. Sulla base di ciò, è possibile che Apple stia testando la versione beta di questa funzionalità su Android.

La nuova funzionalità sembra trarre ispirazione da SongShift, un’app di terze parti ben consolidata. Per anni, questa applicazione ha consentito agli utenti di trasferire musica senza problemi su varie piattaforme di streaming, in particolare tra Apple Music e Spotify. La funzionalità dell’app garantisce che gli utenti possano godersi l’intera libreria musicale in qualsiasi applicazione preferita senza perdersi.

Apple sta pianificando di integrare SongShift (o un’app simile per il trasferimento di musica) con la sua piattaforma Music? Non sarebbe la prima volta. Basta pensare quando in passato ha acquisito popolari app di terze parti invece di sviluppare app concorrenti. Nel 2018, Apple ha acquistato Shazam, nel 2020 l’app meteo Dark Sky per la sua app Meteo, adottando la maggior parte delle sue funzionalità.

Aggiungere l’integrazione nativa per importare brani e playlist da Spotify è una mossa strategica. Recentemente Apple è stata multata di 500 milioni di euro per aver presumibilmente favorito Apple Music rispetto ad altre app musicali (ad esempio Spotify) sull’App Store.

Tuttavia, uno dei vantaggi di questa nuova funzionalità di importazione è che la migrazione da Spotify ad Apple Music dovrebbe essere più fluida che mai. Questo potrebbe incoraggiare più utenti a passare alla popolare app musicale di Apple.