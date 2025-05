Apple potrebbe rendere opzionale Siri in Europa

News

Martina Pedretti | 19 Maggio 2025

Apple

Apple potrebbe permettere agli utenti iPhone in Europa di sostituire Siri con assistenti vocali alternativi, come imposto dalle norme UE.

Addio Siri? Apple valuta assistenti alternativi su iPhone in Europa per adeguarsi alle norme UE

Secondo un nuovo report di Bloomberg, Apple starebbe valutando la possibilità di rendere Siri un’opzione disattivabile sugli iPhone venduti in Europa. Questa mossa, apparentemente motivata dalle pressioni del Digital Markets Act (DMA) e del Digital Services Act (DSA), rappresenterebbe un altro significativo adeguamento dell’azienda alle normative dell’Unione Europea, dopo il passaggio forzato dalla porta Lightning alla USB-C.

Se confermato, questo aggiornamento aprirebbe le porte all’uso nativo di assistenti vocali di terze parti come Google Assistant, Gemini, ChatGPT o altri chatbot AI. Per anni, gli utenti iPhone sono stati obbligati a utilizzare Siri come assistente vocale predefinito, con alternative disponibili solo in modo limitato o tramite workaround.

L’eventuale introduzione di una scelta diretta dell’assistente vocale predefinito segnerebbe una rottura epocale con la filosofia “walled garden” di Apple, e offrirebbe maggiore libertà agli utenti.

Negli ultimi anni, Siri ha faticato a tenere il passo con rivali come l’Assistente Google o le nuove generazioni di assistenti AI basati su LLM (large language model), come ChatGPT e Claude. Nonostante gli sforzi annunciati con Apple Intelligence, molte funzionalità avanzate promesse da Cupertino sono ancora in fase di sviluppo o rinviate.

A complicare ulteriormente il quadro, Apple ha dovuto recentemente pagare 95 milioni di dollari per risolvere una causa in cui si sosteneva che Siri avesse ascoltato gli utenti senza consenso. Questo, unito alle crescenti preoccupazioni normative, ha portato l’azienda a riconsiderare la centralità del suo assistente vocale.

Non esiste ancora una tempistica ufficiale per questo cambiamento, ma le indiscrezioni indicano che Apple si stia già muovendo a livello tecnico per implementare l’opzione. Come già avvenuto con USB-C, potrebbe essere necessaria una pressione concreta da parte dell’UE per accelerare l’adozione.

Nel frattempo, l‘interesse degli utenti europei è palpabile, e molti utenti negli USA stanno già chiedendo un trattamento simile anche oltreoceano.

L’idea che Siri possa diventare disattivabile rappresenta uno dei più grandi cambiamenti di sempre nell’esperienza utente di iPhone in Europa. E mentre Apple si prepara a rispondere alle richieste normative, la vera domanda è: gli utenti ne approfitteranno? Saresti disposto a cambiare assistente vocale sul tuo iPhone se ne avessi la possibilità?