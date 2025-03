News

Nicolo Figini | 27 Marzo 2025

chatgpt

In arrivo un importante aggiornamento di ChatGPT che migliorerà la sua capacità di generazione delle immagini. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo funzionamento.

Il potenziamento di ChatGPT

ChatGPT sta entrando sempre di più nell’uso quotidiano di ogni persona dotata di una connessione Internet. Questo perché è in grado di aiutarci ad acquisire delle informazioni (che però è sempre bene controllare siano corrette) oppure correggere dei testi.

LEGGI ANCHE: Google Maps introduce delle funzioni che rendono più semplice il suo utilizzo

Si può anche utilizzare a puro scopo d’intrattenimento, come per esempio chiacchierando del più e del meno ma anche creare immagini che sembrano realistiche. Ed è proprio su questo punto che vogliamo soffermarci oggi, in quanto molto presto arriverà un aggiornamento che potenzierà la loro generazione.

ChatGPT è in grado di sfruttare il modello GPT-4o per creare o modificare anche delle foto. Per alcuni utenti è già disponibile per coloro che usano la versione gratuita e ovviamente per chi detiene un account Plus. Le funzionalità sono diverse e qui di seguito vi sveliamo l’elenco riportato anche dal sito HDBlog:

Creazione di diagrammi , grafiche promozionali accattivati per i social media, loghi aziendali;

, grafiche promozionali accattivati per i social media, loghi aziendali; Generazione di poster informativi , visualizzazione di concetti astratti utili per l’apprendimento basati su un testo scritto;

, visualizzazione di concetti astratti utili per l’apprendimento basati su un testo scritto; Foto personalizzate con sfondi trasparenti, così da essere integrate in presentazioni o progetti grafici;

con sfondi trasparenti, così da essere integrate in presentazioni o progetti grafici; Generazione di immagini fotorealistiche prestando attenzione ai dettagli, come per esempio la luce, le ombre e l’accuratezza delle texture;

prestando attenzione ai dettagli, come per esempio la luce, le ombre e l’accuratezza delle texture; Caricamento di immagini esistenti come punto di partenza per creare dipinti o trovare ispirazione in generale;

come punto di partenza per creare dipinti o trovare ispirazione in generale; Generazione di dettagli presenti nella realtà in luoghi specifici che esistono davvero.

LEGGI ANCHE: Il nuovo aggiornamento di Apple Watch aiuterà a sentire più facilmente la sveglia

È chiaro che che ChatGPT migliorerà ancora di più le proprie prestazioni grazie a questo aggiornamento. Voi lo proverete?