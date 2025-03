News

Nicolo Figini | 12 Marzo 2025

Sta circolando la voce che Apple, nel prossimo futuro, rilascerà il nuovo aggiornamento del sistema operativo iOS 19 per iPhone e questo porterà molte novità. Tra le tante, la concentrazione si sposta soprattutto su una rivoluzione nell’interfaccia dei dispositivi. Ecco cosa sappiamo.

La rivoluzione di Apple con iOS 19

Apple pare essere pronta a cambiare tutto con un nuovo aggiornamento del suo sistema operativo introducendo iOS 19. Al momento non sappiamo quando verrà rilasciato e dobbiamo chiarire che si tratta di indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg il quale ha parlato con fonti vicine al progetto.

iPhone, Mac e iPad subiranno la più grossa rivoluzione degli ultimi 10 anni perché si vocifera che la grafica verrà del tutto modificata. Di conseguenza le icone, il menu, le applicazioni, le finestre e i pulsanti di sistema saranno riprogettati. Tutto ciò perché lo scopo sarebbe quello di rendere l’estetica più simile al sistema operativo del visore di realtà mista Vision Pro.

Secondo il sito citato poc’anzi, il motivo dietro tale scelta sarebbe quello di provare a rialzare le vendite (ultimamente in calo) degli iPhone. I sistemi coinvolti in tutto questo, ad ogni modo, dovrebbero essere quelli di iOS 19 e iPadOS 19. L’ultima grande modifica per i Mac è arrivata solo nel 2020, mentre per l’iPhone si parla del 2013 cn iOS 7.

La conferma di tutto ciò potrebbe arrivare a giugno 2025 in occasione della Worldwide Developers Conference ma ad oggi non abbiamo ancora alcuna conferma. Vi ricordiamo di continuare a seguirci perché non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo a tenervi aggiornati con tutte le novità del caso.

Già nell’estate del 2024, infatti, vi avevamo rivelato i primi dettagli su iOS 19 e le novità che la Apple aveva in serbo per tutti gli utenti.