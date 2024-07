News

Andrea Sanna | 1 Luglio 2024

Apple

I primi dettagli di iOS 19 su cui Apple è attualmente al lavoro.

Apple, i primi dettagli su iOS 19

Una ventina di giorni fa Apple ha ufficializzato il sistema operativo di iOS 18, ancora in fase di sviluppo ed è atteso verso settembre. A quanto pare però l’azienda di Cupertino sta già pensando al successore e si sta pensando a quello che sarà il futuro con iOS 19. L’intento pare sia quello di usufruire delle funzionalità dell’intelligenza artificiale e non solo, prodotte quest’anno.

Pare peraltro che il sistema operativo Apple, dedicato agli iPhone, pare sia in fase di sviluppo anche su tutti gli altri dispositivi. E ognuno di essi ha un codice ben preciso. Ecco tutti i dettagli emersi in queste ultime ore:

iOS 19: Luck

macOS 16: Cheer

watchOS 12: Nepali

visionOS 3: Discovery

Secondo quanto ripreso da Mark Gurman di Bloomberg attualmente è ancora troppo presto per dire quali saranno le caratteristiche effettive. Questo è ciò che ha affermato il giornalista sulla sua newsletter Power On.

Come detto l’idea è quella di inserire su Apple, nel nuovo iOS 19, una profonda integrazione di intelligenza artificiale. Secondo le indiscrezioni si potrebbe anche pensare a una sorta di Apple Intelligence+. Si tratta di un servizi a pagamento e per utilizzarlo è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Un qualcosa però che potrebbe già essere introdotto già dall’anno prossimo. Quindi Apple potrebbe solo iniziare a prepararci a quel che sarà in futuro. Per quanto manchi ancora tanto tempo, iOS 19 potrebbe non essere poi così lontano come si potrebbe pensare.

Attendiamo ulteriori indiscrezioni e novità a riguardo e vi invitiamo a seguirci per altre news su Apple e su tutti i suoi dispositivi. Alla prossima.