Martina Pedretti | 27 Febbraio 2025

Su Apple TV+ è in arrivo il primo film immersivo su Vision Pro Bono Stories of Surrender: ecco quando e come guardarlo

Apple TV+ annuncia il primo film immersivo su Vision Pro: Bono: Stories of Surrender

Apple TV+ ha ufficialmente annunciato “Bono: Stories of Surrender”, un nuovo documentario in uscita il 30 maggio, che segna un’importante svolta per la piattaforma. Oltre alla versione standard in 2D, il film sarà il primo lungometraggio Apple Immersive, progettato per essere vissuto in un’esperienza tridimensionale coinvolgente attraverso il visore Apple Vision Pro.

Fino ad oggi, i contenuti Apple Immersive su Vision Pro erano stati esclusivamente di formato breve. Questo progetto segna quindi un nuovo capitolo per la fruizione dei contenuti multimediali, offrendo agli spettatori un’esperienza che promette di essere unica e rivoluzionaria.

L’annuncio di questo documentario è solo l’ultimo tassello del lungo rapporto tra Apple e U2, che negli anni hanno collaborato più volte. Si ricorda, ad esempio, il celebre lancio dell’album “Songs of Innocence” nel 2014, che fu distribuito gratuitamente a tutti gli utenti di iTunes, suscitando grande dibattito.

“Bono: Stories of Surrender” prende ispirazione dallo spettacolo teatrale del 2022, basato sul libro di memorie di Bono “Surrender: 40 Songs, One Story”. Il documentario intreccia il racconto personale del frontman degli U2 con le esibizioni dal vivo di alcune delle canzoni più iconiche della band, esplorando le esperienze che hanno segnato la sua vita e carriera. Apple lo descrive come un’“esplorazione visiva audace e lirica” del suo one-man show.

Dove e come guardarlo

Dal 30 maggio sarà disponibile in streaming su Apple TV+ per tutti gli abbonati nella versione 2D .

sarà disponibile in streaming su Apple TV+ per tutti gli abbonati nella versione . Per vivere l’esperienza 3D immersiva, sarà necessario un Apple Vision Pro.

Con questo progetto, Apple ridefinisce ancora una volta i confini della tecnologia e dell’intrattenimento, offrendo agli spettatori un nuovo modo di vivere la musica e le storie degli artisti più influenti della nostra epoca.