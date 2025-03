News

Nicolo Figini | 26 Febbraio 2025

Apple

In questi giorni si è sparsa la voce secondo la quale Apple starebbe lavorando alla creazione di un videocitofono che aprirebbe la porta di casa grazie al Face ID. Tutto quello che sappiamo.

Il videocitofono di Apple

La Apple è un’azienda che non smette mai di stupire e lo fa mettendo sul mercato novità tecnologiche sempre più avanzate. L’obiettivo è quello di sbalordire gli amanti del settore ma anche di provare a migliorare la vita di tutti i giorni delle persone comuni.

Possiamo pensare, per esempio, alla seconda generazione di AirTag che probabilmente avranno delle nuove caratteristiche relative alla durata della batteria e al raggio di azione. Senza dimenticare il lavoro che pare stia facendo in relazione a un iPad che servirà per controllare gli elettrodomestici attraverso l’intelligenza artificiale.

E sempre in merito agli apparecchi per la casa non possiamo evitare di citare una novità dell’ultimo periodo. Come riporta anche il sito HDBlog, infatti, la Apple starebbe lavorando a un videocitofono molto particolare. Questo sarebbe in grado di aprire la porta di casa con lo stesso sistema Face ID già presente su iPhone e iPad. Una rivoluzione che permetterebbe di sentirsi maggiormente al sicuro nella propria abitazione.

Per il momento, tuttavia, non abbiamo molte altre informazioni in merito. Questo perché non sono stati rilasciati molti dettagli, di conseguenza non sappiamo quando potrebbe venire reso disponibile in tutto il mondo e nemmeno il possibile prezzo. Queste novità, soprattutto nel primo periodo di lancio, hanno un costo abbastanza elevato e non tutti hanno la possibilità di permettersele.

Vi terremo aggiornati, come sempre facciamo, con tutte le informazioni del caso andando avanti nel tempo. Continuate a seguirci nel frattempo per non perdervi tante altre news sul mondo della tecnologia.