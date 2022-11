Il nuovo visore di Apple

In seguito al debutto del visore di Meta, sono stati tanti i rumor che preannunciavano l’arrivo anche di un visore Apple. Secondo l’insider Mark Gurman questo non è solo una voce di corridoio ma presto sarà realtà. Gurman nella sua ultima newsletter Power On, pubblicata attraverso il sito Bloomberg, ha rivelato che non solo Apple starebbe lanciando sul mercato un visore AR/VR ma che starebbe lavorando anche alla realizzazione di un mondo 3D.

Il visore Apple dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2023 e stando alle indiscrezioni, il suo prezzo oscillerà tra i 2mila e i 3mila dollari. Come fa notare Mark Gurman, il costo è elevato perché si tratta di un prodotto di alto livello, dato che sarà dotato del chip M2 e di più di 10 videocamere piazzate fuori e dentro il device. Inoltre, i visori Apple avranno un display con la più alta risoluzione mai presentata sul mercato commerciale. Un vero e proprio gioiello, insomma.

Secondo Gurman, il dispositivo avrà un nuovo sistema operativo, chiamato realityOS. Questo includerà delle versioni AR delle principali app della Apple, come Messaggi, FaceTime e Mappe. La prima versione del sistema – il cui nome in codice pare essere Oak – sarebbe già in fase di completamento visto che l’azienda sta ultimando i test e per questo dovrebbe essere pronta per il nuovo hardware il prossimo anno.

Il nuovo mondo virtuale di Apple

Oltre ai visori, si parla anche di un mondo virtuale tutto della Apple, un mondo 3D adatto appunto ai nuovi dispositivi in uscita nel 2023.

Se da una parte Twitter licenzia i suoi dipendenti, dall’altra Apple sta assumendo ingegneri da aggiungere al suo team di sviluppo e sono proprio queste nuove assunzioni a confermare che qualcosa di grosso a Cupertino sta bollendo in pentola. Sempre come riportato su Bloomberg, gli annunci dedicati alle nuove assunzioni indicano chiaramente che Apple vuole costruire dei contenuti virtuali in 3D visto che si cercano “ingegneri software che possano lavorare sullo sviluppo di strumenti orientati verso la realtà virtuale e aumentata”.

