Twitter rischia la bancarotta: l’avvertimento di Elon Musk

Elon Musk continua a far tremare gli utenti ma soprattutto i suoi dipendenti. Dopo aver acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari, il nuovo leader del social ha licenziato ben quattro super dirigenti: l’ex Ceo Parag Agrawal, il chief financial officer Ned Segal, il responsabile degli affari legali e della policy Vijaya Gadde e il general counsel Sean Edgett.

La situazione però sta diventando sempre più critica. Musk ha fatto il suo primo discorso ai dipendenti dell’azienda avvertendoli che Twitter è a rischio bancarotta. Se la società non genererà abbastanza ricavi grazie ai nuovi abbonamenti, la bancarotta è una possibilità che si potrà realizzare molto presto. “Non è fuori questione”, ha tuonato Elon Musk, come riportato da ANSA.

“Senza significativi ricavi da abbonamento, c’è una buona possibilità che Twitter non sopravviva al rallentamento economico. Abbiamo bisogno di almeno la metà dei nostri ricavi da abbonamenti”.

Come ormai è ben noto, chi vorrà la spunta blu dovrà pagare una cifra di circa 8 dollari al mese. Oltre al verificato però l’utente che sottoscriverà l’abbonamento, avrà anche una serie di altri benefit, come spiegato nella pagina di Twitter Blue. Tra questi la modifica al tweet, i caricamenti di video più lunghi e con risoluzione 1080p.

Per il momento Twitter Blue è disponibile su Twitter per iOS, Android e Web negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Tale servizio “offre agli abbonati nuove funzioni man mano che sono disponibili – spiegano nella pagina informativa dedicata – quindi alcune funzioni potrebbero non essere lanciate contemporaneamente su tutte le app mobili o su twitter.com”.

Riusciranno questi abbonamenti a scacciare il pericolo della bancarotta?

Inoltre, la preoccupazione di molti utenti è che Twitter possa diventare a pagamento per tutti ma questo è ancora un rumor che aleggia sul web e che al momento non ha trovato alcuna ufficialità.

