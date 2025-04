News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

WhatsApp

I malintenzionati utilizzano il terremoto in Myanmar come scusa per truffare le vittime su WhatsApp? Ecco la verità

I malintenzionati hanno deciso di sfruttare un evento tragico come il terremoto disastroso in Myanmar per truffare le povere vittime su WhatsApp? Andiamo a scoprirlo.

Truffa WhatsApp sul terremoto in Myanmar?

Non molti giorni fa gli abitanti del Myanmar hanno dovuto fare fronte a un evento naturale catastrofico. Il terremoto ha causato quasi 3mila morti e danni che hanno portato moltissime persone a essere sfollate per proteggersi dalle future possibili scosse di assestamento.

LEGGI ANCHE: ChatGPT è capace di ricreare scontrini e documenti realistici: il pericolo

Sul web ha iniziato a diffondersi un messaggio che avverte tutti gli utenti di non aprire una chat WhatsApp che potrebbe nascondere un malware capace di hackerare il proprio smartphone in pochissimi secondi:

“Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco – (o del Myanmar) – tramite Whatsapp. Il file si chiama CARD Onde Sismiche, non apritelo e non guardatelo, vi hackera il telefono in 10 secondi e non può essere fermato in nessun modo. Fate girare!!!! NON APRIRLO. Lo hanno detto anche in televisione. Condividete”

Che cosa sono le ‘CARD Onde Sismiche“? Assolutamente nulla! Questo perché non esiste, grazie alle varie protezioni moderne, una chat che possa infettare il cellulare solamente aprendola. Si tratta di una classica ‘Catena di Sant’Antonio” che mira solamente a diffondere fake news e il panico tra gli utenti un pochino più ingenui.

Si tratta solo di una bufala e niente più, per fortuna. Questo non deve però fare abbassare la guardia a nessuno. Le truffe su WhatsApp ci sono e ne spuntano di nuove quasi ogni giorno.

Qualche settimana fa, per esempio, vi avevamo parlato di quella relativa alla chiamata che vi annunciava di contattare un certo numero di telefono sull’app per un’offerta di lavoro. Una trovata dei truffatori con il fine ultimo di estorcervi dei soldi e scappare via.