News

Nicolo Figini | 2 Aprile 2025

chatgpt

In molte persone è salita la preoccupazione nel momento in cui è trapelata la notizia in base alla quale ChatGPT è in grado di ricreare scontrini e documenti in maniera molto realistica.

Attenzione agli scontrini di ChatGPT

ChatGPT ha fatto molto parlare di sé negli ultimi giorni per via del nuovo trend che prevede di trasformare le proprie foto utilizzando una stile appartenente agli anime dello Studio Ghibli. Se da una parte tutto ciò ha avuto come risultato un po’ di divertimento, dall’altra ha suscitato varie critiche da parte di professionisti e utenti del web vari.

La stessa cosa, molto probabilmente, capiterà anche nel momento in cui si diffonderà la notizia in base alla quale l’intelligenza artificiale è in grado di ricreare documenti e scontrini che sembrano del tutto veri.

Se nel caso precedente si trattava di una questione relativa al copyright e alla creatività, qui si va in tutt’altro territorio. Il fatto che ChatGPT sappia realizzare dei documenti importanti con una fedeltà così precisa solleva delle preoccupazioni in merito a truffe future. I malintenzionati potrebbero creare dei tranelli per le proprie vittime oppure diffondere fake news sui social.

Anche se, in certi casi, le immagini possono mostrare dei dettagli che fanno percepire si tratti di un falso, in altri non è assolutamente così. Qualcuno ha avuto anche la capacità di fare creare all’AI uno scontrino tutto stropicciato e macchiato da una bevanda.

Tuttavia, non ci si ferma agli scontrini perché l’utente God of Prompt ha dimostrato su Twitter che con ChatGPT si può fare veramente di tutto. Ha generato immagini realistiche di cancellazioni di voli, bonifici bancari, diplomi di laurea e prescrizioni mediche. Insomma, il rischio che tutto ciò si possa ritorcere contro agli esseri umani è molto elevato. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.