Martina Pedretti | 2 Ottobre 2023

Su WhatsApp torna la truffa del finto figlio: ecco come riconoscerla e come difendersi da un potenziale furto di dati

Attenzione alla truffa del finto figlio su WhatsApp

Una nuova e pericolosa truffa sta facendo il suo giro tra le piattaforme di messaggistica come WhatsApp e gli SMS, e le autorità stanno mettendo in guardia il pubblico. I truffatori utilizzano tattiche ingegnose per cercare di svuotare i conti correnti delle vittime, facendo leva sulla buona fede e la fiducia.

Il metodo di questa truffa è subdolo ma efficace. I truffatori iniziano inviando messaggi apparentemente innocui, spesso affermando di essere il figlio o la figlia della vittima e sostenendo di aver rotto il telefono. Il messaggio recita qualcosa del tipo: “Ciao papà/mamma, ho rotto il telefono. Questo è il mio nuovo numero! Scrivimi su WhatsApp. Puoi cancellare il mio vecchio numero di telefono“. La chiave per il successo di questa truffa è creare una sensazione di urgenza e preoccupazione nei genitori.

Come funziona questa truffa WhatsApp? Una volta che la vittima ha iniziato a interagire con il truffatore, la conversazione si sviluppa e il ladro cerca di estorcere dati personali. Non appena un genitore crede di stanno parlando con il proprio figlio o figlia, potrebbe involontariamente condividere informazioni sensibili come l’indirizzo di casa, il luogo di lavoro, e persino codici di carte di credito e password. Questi dati possono poi essere utilizzati per commettere frodi finanziarie o rubare l’identità della vittima.

La truffa WhatsApp era già stata segnalata dalle forze dell’ordine nelle scorse settimane e aveva fatto la sua comparsa durante l’estate. Questo perché è più probabile che i genitori e i figli siano separati a causa delle vacanze, e la situazione sembra più credibile. Tuttavia, sembra che la truffa abbia guadagnato nuovamente terreno ed è attualmente in fase di diffusione.

Per proteggersi da questa truffa di WhatsApp, la regola principale è essere scettici riguardo messaggi inaspettati o che sembrano sospetti. Non bisogna mai aprire link o condividere informazioni personali in risposta a tali messaggi, anche se sembrano provenire da un familiare o un amico. È fondamentale verificare l’identità del mittente tramite una chiamata telefonica o contattare persone vicine per capire cosa sta succedendo, prima di condividere qualsiasi tipo di informazione personale.

Anche la grammatica usata dai truffatori potrebbe spesso portare a risolvere l’arcano della truffa. Quindi occhi aperti, la prudenza è la migliore difesa contro questa tipologia di truffa.

Se vi dovesse arrivare un simile messaggio e siete dei genitori preoccupati, chiamate vostro figlio e capirete che è una frode. Eliminate il messaggio e bloccate il contatto per non ricevere ulteriori sorprese in futuro.