La batteria di iPhone 17 Pro avrà una durata da capogiro: i rumor

News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2025

iPhone

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 17 Pro avrà una batteria da 4.252 mAh, quasi il 20% in più rispetto al modello precedente

iPhone 17 Pro, batteria da record: i rumor parlano di un’autonomia mai vista

L’attesa per il nuovo iPhone 17 Pro è quasi finita e, come spesso accade alla vigilia di un keynote Apple, i rumor si moltiplicano. Lo slogan dell’evento speciale di domani è “Awe dropping”, ovvero “da lasciare a bocca aperta”. Secondo le ultime indiscrezioni non si riferirebbe solo al design o alle prestazioni del nuovo chip A19 Pro, ma anche a un aspetto che da sempre fa discutere gli utenti: la durata della batteria.

Un database normativo cinese ha infatti rivelato quella che sembra essere la capacità delle nuove batterie della gamma iPhone 17, e il dato più sorprendente riguarda proprio il modello Pro da 6,3 pollici. Secondo le informazioni trapelate, questo dispositivo sarà equipaggiato con una batteria da 4.252 mAh, contro i 3.582 mAh dell’attuale iPhone 16 Pro. In termini percentuali, si tratterebbe di un incremento di quasi il 19%. Si tratta di un salto notevole che, tradotto nell’uso quotidiano, potrebbe significare diverse ore in più di autonomia.

Va ricordato che, almeno sulla carta, la batteria dell’iPhone 16 Pro Max resta più capiente, con i suoi 4.685 mAh. Tuttavia, l’abbinamento tra una batteria più grande e il nuovo processore A19 Pro, pensato per massimizzare l’efficienza energetica, potrebbe consentire al 17 Pro di avvicinarsi alle performance del fratello maggiore. In pratica, Apple potrebbe ridurre ancora di più la differenza di autonomia tra i due modelli top di gamma.

Interessante anche la strategia dietro a questo cambiamento. Negli USA Apple ha eliminato il vassoio per la scheda SIM già dal 2022, con l’arrivo di iPhone 14, sostituendo lo spazio libero con un semplice riempitivo in plastica. Con la serie iPhone 17, invece, sembra che quell’area verrà finalmente sfruttata per ospitare una batteria più grande. Una scelta che si sposa con la transizione globale verso l’eSIM. Secondo diversi analisti, l’iPhone 17 potrebbe infatti segnare la fine del supporto fisico alla SIM in gran parte dei mercati internazionali, con la sola eccezione di Paesi come la Cina, dove le normative locali richiedono ancora uno o due slot fisici.

Tutti questi rumor, se confermati, rendono l’attesa ancora più carica di aspettative. Del resto, una maggiore autonomia è uno degli aggiornamenti più richiesti da chi utilizza l’iPhone intensamente durante la giornata, tra lavoro, social e intrattenimento. Per scoprire se i numeri trapelati si tradurranno davvero in una “batteria da capogiro”, non resta che attendere l’evento Apple di domani. L’appuntamento è alle 19:00 italiane sui canali dell’azienda.