Evento iPhone 17: quando sarà e diretta streaming

News

Martina Pedretti | 8 Settembre 2025

iPhone

A settembre 2025 ci sarà l’evento keynote Apple che svelerà iPhone 17: quando, ora e dove seguirlo in diretta.

A settembre 2025 ci sarà nuovo evento keynote Apple: quando e a che ora sarà e dove seguirlo in diretta. Quali nuovi prodotti saranno presentati, oltre a iPhone 17?

Evento iPhone 17quando sarà

Apple ha ancora annunciato il suo nuovo evento del 2025, e come al solito sarà nel mese di settembre, dove saranno presentati i nuovi prodotti dell’azienda. Il keynote Awe Dropping presenterà la nuova gamma di iPhone 17 e la data è martedì 9 settembre, alle ore 19 italiane. Nel corso di questo evento live streaming saranno svelati sicuramente tante novità particolarmente attese. Quindi anche chi è interessato a seguirlo in diretta dall’Italia potrà farlo collegandosi all’orario e il giorno indicati, direttamente sul sito dell’azienda.

iPhone 17 e prodotti attesi

Durante l’evento, saranno con certezza svelati i nuovi modelli della linea iPhone 17. Per il momento Apple ha rilasciato poche informazioni sulla nuova gamma di smartphone.

Con tutta probabilità poi la presentazione di iPhone 17 dovrebbe coincidere con il rilascio di iOS 26. Il nuovo sistema operativo sarà più pulito, più smart, più personalizzato con il caratteristico Liquid Glass.

Ma ecco come vedere l’evento dell’iPhone 17 di settembre in diretta streaming comodamente da casa.

Evento iPhone 17 diretta streaming

L’evento Apple dedicato a iPhone 17 sarà disponibile alla diretta streaming sul sito di Apple, in una sezione dedicata. Infatti giorno che sarà stabilito a settembre, la live avrà inizio e Apple inizierà a svelare i suoi nuovi prodotti in arrivo.

Per vedere l’evento live quindi non basterà altro che collegarsi al canale YouTube ufficiale Apple, o al sito ufficiale, e seguire la diretta comodamente da ovunque ci si trovi. Non è noto quanto durerà la presentazione. Inoltre sarà presente anche la diretta streaming sull’applicazione Apple TV, disponibile sui dispositivi del brand.