BBC sfrutta l’AI per creare corsi di scrittura tenuti da Agatha Christie

News

Martina Pedretti | 2 Maggio 2025

intelligenza artificiale

BBC ricrea Agatha Christie con l’intelligenza artificiale per insegnare l’arte del giallo

La BBC Studios ha lanciato un’iniziativa controversa: riportare virtualmente in vita Agatha Christie per insegnare ai futuri scrittori come costruire il perfetto romanzo giallo. Grazie all’intelligenza artificiale, l’autrice di capolavori come Assassinio sull’Orient Express e Dieci piccoli indiani diventa insegnante in un corso digitale intitolato Agatha Christie Writing, disponibile da oggi sulla piattaforma BBC Maestro.

Il corso, composto da 11 videolezioni e 12 esercizi pratici, offre ai partecipanti l’opportunità di apprendere le tecniche narrative dell’autrice britannica direttamente “da lei”. A interpretarla c’è l’attrice Vivien Keene, il cui volto è stato modificato con l’AI per somigliare alla scrittrice. Le parole usate nel corso, spiega la BBC, sono tratte dagli stessi scritti di Christie e sviluppate in collaborazione con accademici e con la supervisione dei suoi eredi.

James Prichard, pronipote della scrittrice, ha dichiarato che gli insegnamenti sono “espressi con le parole stesse di Agatha”. Inoltre che la voce virtuale è frutto di un attento lavoro su materiali d’archivio: registrazioni audio restaurate, interviste e manoscritti originali. Nessun contenuto generato automaticamente: tutto è curato nei minimi dettagli per restituire fedelmente lo stile e le idee dell’autrice.

Nonostante queste premesse sul web si sta già parlando di questa controversa scelta di BBC. Quanto è etico usare l’intelligenza artificiale per insegnare alle nuove generazioni tecniche di scrittura creativa innovative? Ma soprattutto, quanto è etico usare l’immagine di una persona scomparsa da tempo per farlo?

Leggi anche: WhatsApp testa le reazioni con gli adesivi

Il corso è accessibile con un abbonamento mensile di 10 dollari su BBC Maestro, la piattaforma che offre lezioni tenute da esperti in diversi campi, dall’arte culinaria alla gestione del tempo.