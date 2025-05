WhatsApp testa le reazioni con gli adesivi

News

Martina Pedretti | 2 Maggio 2025

WhatsApp sta sperimentando le reazioni con gli adesivi: ecco cosa sappiamo

WhatsApp continua ad arricchire le sue funzionalità con tante novità: dopo le reazioni con le emoji, presto gli utenti potranno rispondere ai messaggi anche usando gli adesivi. La novità, scoperta nella versione beta 2.25.13.23 per Android, è attualmente in fase di sviluppo e non ancora accessibile ai tester.

La funzione, segnalata da WABetaInfo, prevede la possibilità di reagire a messaggi e contenuti multimediali semplicemente selezionando uno sticker dalla tastiera adesivi. Si tratta di un’evoluzione importante rispetto alle attuali reazioni emoji, e permette una comunicazione più creativa e personalizzata.

WhatsApp dovrebbe supportare l’intera libreria di adesivi, persino quelli importati da app di terze parti. Questo significa che ogni utente potrà reagire con adesivi unici, rendendo le interazioni nelle chat ancora più ricche e divertenti.

Come funzionerà? Sebbene la funzione non sia ancora attiva, uno screenshot preliminare mostra come potrebbe presentarsi: tenendo premuto un messaggio, apparirà il menu delle reazioni già esistente, ma arricchito con un’opzione per inserire uno sticker direttamente tra le risposte disponibili.

Non è un caso che WhatsApp stia investendo su questa funzionalità: applicazioni concorrenti come iMessage offrono da tempo opzioni simili. L’introduzione delle reazioni con adesivi mira a colmare questo gap, e offre agli utenti un modo più dinamico e personale per rispondere ai messaggi.

Quando arriverà? Non ci sono ancora date ufficiali per il rilascio. Come da tradizione, la nuova funzione dovrebbe arrivare prima per gli utenti del programma beta, per poi essere estesa gradualmente a tutti gli utenti nelle versioni stabili dell’app.