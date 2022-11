Black Friday 2022 quando sarà? Come funziona e offerte

Sei in attesa del Black Friday 2022? Vuoi sapere quando inizia e quando sarà? Ecco quanto dura, come funziona e quali sono le offerte su Amazon e in negozio.

Quando è il Black Friday 2022?

Il Black Friday 2022 sta arrivando. Come ogni anno sta per avere inizio l’evento di shopping più atteso dell’anno, durante il quale si va a caccia di offerte e sconti online e nei negozi. Questa usanza è nata negli USA e poi è stata tramandata anche in Italia, conquistando tutti.

Se anche voi lo state aspettando ma non vi ricordate quando è il Black Friday, quanto dura, quando iniziano gli sconti e come funzionano le offerte, ve lo raccontiamo subito!

La data non è sempre la stessa ogni anno, ma si riferisce sempre al venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento negli USA. Nel 2022 il Thanksgiving Day è il 24 novembre, pertanto il Black Friday si svolge il 25 novembre.

Quando inizia il Black Friday 2022

Vi abbiamo detto che il Black Friday 2022 inizia alla mezzanotte di venerdì 25 novembre e termina alle 23.59 del giorno stesso. Tuttavia questo giorno di offerte spesso si trasforma in una settimana le offerte iniziano già dal lunedì e si conclude dopo il weekend con il Cyber Monday, che sarà il 28 novembre.

Nel caso di Amazon si parla di una vera e propria Black Week, anche se in questo caso si parla di ben due settimane! Infatti già dal 18 novembre il sito di e-commerce ha iniziato il suo Black Friday 2022 offrendo strepitosi sconti ai suoi utenti.

Anche i negozi, sia online che fisici, ormai sfruttano la settimana del Black Friday, piuttosto che la singola giornata. Infatti negli ultimi anni le offerte sono spesso partite dal lunedì precedente fino a quello successivo. La data quindi da tener d’occhio è il 21 novembre.

Cos’è il Black Friday e come funziona

La tradizione del Black Friday ha origine in USA negli anni Sessanta, quando i negozianti volevano sollecitare gli acquirenti a fare spese prima del Natale con sconti fino all’80%. Non è chiaro da dove arrivi con precisione il nome di questa giornata, anche se si pensa che si faccia riferimento al libro dei conti usato ai tempi, per fare il bilancio. Per via del Black Friday i conti si chiudevano spesso in nero, il che spiegherebbe il nome della giornata.

Secondo altri il Black Friday deriva dal fatto che in questa particolare giornata le persone si riversano a fare acquisti, intasando il traffico cittadino. Da bollino nero!

Ciò che viene più acquistato durante questa giornata sono sicuramente gli oggetti tecnologici: Amazon, MediaWorld, Unieuro offrono infatti sconti su smartphone, computer elettrodomestici, videogiochi. Anche i negozi fisici partecipano quindi a questo evento, contando anche quelli che si occupano di vendere oggetti per la casa, abbigliamento, cosmetici e tanto altro! Lo stesso sarà per il Black Friday 2022.

PC Professionale © riproduzione riservata.