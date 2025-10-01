Black Friday 2025 quando sarà? Come funziona e offerte 

News

Martina Pedretti | 1 Ottobre 2025

Black Friday

Sei in attesa del Black Friday 2025? Vuoi sapere quando inizia e quando durerà? Ecco quanto dura, come funziona e quali sono le offerte.

Quando sarà il Black Friday 2025?

Il Black Friday 2025 sta arrivando. Come ogni anno sta per avere inizio l’evento di shopping più atteso dell’anno, durante il quale si va a caccia di offerte e sconti online e nei negozi. Questa usanza è nata negli USA e poi è stata tramandata anche in Italia, conquistando tutti.

Se anche voi lo state aspettando ma non vi ricordate quando è il Black Friday, quanto dura, quando iniziano gli sconti e come funzionano le offerte, ve lo raccontiamo subito!

La data non è sempre la stessa ogni anno, ma si riferisce sempre al venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento negli USA. Nel 2025 il Thanksgiving Day è giovedì 27 novembre, pertanto il Black Friday si svolge venerdì 28 novembre 2025.

Quando inizia il Black Friday 2025

Vi abbiamo detto che il Black Friday 2025 inizia alla mezzanotte di venerdì 28 novembre e termina alle 23.59 del giorno stesso. Tuttavia questo giorno di offerte spesso si trasforma in una settimana le offerte iniziano già dal lunedì e si conclude dopo il weekend con il Cyber Monday, che sarà il 1° dicembre.

Per quanto riguarda Amazon, come ogni anno dovrebbe esserci la Black Week, durante la quale il sito di e-commerce offre strepitosi sconti ai suoi utenti, già prima del venerdì.

Cosa è il Black Friday e come funziona

La tradizione del Black Friday ha origine in USA negli anni Sessanta, quando i negozianti volevano sollecitare gli acquirenti a fare spese prima del Natale con sconti fino all’80%. Non è chiaro da dove arrivi con precisione il nome di questa giornata, anche se si pensa che si faccia riferimento al libro dei conti usato ai tempi, per fare il bilancio. Per via del Black Friday i conti si chiudevano spesso in nero, il che spiegherebbe il nome della giornata.

Secondo altri il Black Friday deriva dal fatto che in questa particolare giornata le persone si riversano a fare acquisti, intasando il traffico cittadino. Da bollino nero!

Ciò che viene più acquistato durante questa giornata sono sicuramente gli oggetti tecnologici: Amazon, MediaWorld, Unieuro offrono infatti sconti su smartphone, computer elettrodomestici, videogiochi. Anche i negozi fisici partecipano quindi a questo evento, contando anche quelli che si occupano di vendere oggetti per la casa, abbigliamento, cosmetici e tanto altro! Lo stesso sarà per il Black Friday 2025.