Andrea Sanna | 1 Marzo 2023

Jack Dorsey fa sul serio. L’ex CEO di Twitter ha creato una nuova app: Bluesky. Inizialmente nata come protocollo social, durante la scorsa primavera ne era stata sviluppata una prima versione. Si chiamava ADX, poi ottimizzata e semplificata fino ad arrivare su iOS.

Ora si chiama AT Protocol, ovvero Authenticated Transfer Protocol, definito esattamente come “nuovo social network federato“. Si tratta di un social decentralizzato, veloce e aperto. Quando si parla di “federato“ con Bluesky si fa riferimento al modo in cui i server comunicano tra loro. In sintesi significa che puoi selezionare il fornitore e che individui e aziende possono “ospitare autonomamente se lo desiderano“.

Con Bluesky l’intento è quello di evocare un ampio spazio aperto, un portale che apre il mondo a varie possibilità in cima al protocollo AT. Quest’ultimo si basa su quattro principi fondamentali, riportati gentilmente da HDBlog:

Portabilità dell’account: ovvero è possibile spostare il proprio account da un provider a un altro. Ciò evita che la propria identità online sia in mano ad un unico soggetto.

La scelta dell’algoritmo che permette al singolo utente i vari contenuti a cui accedere.

Interoperabilità: AT Protocol integra Lexicon, framework di interoperabilità fondato per risolvere le sfide di coordinamento e garantire concorrenza.



C’è da far presente che Bluesky non fa più parte di Twitter, anche se ne ha preso alcuni spunti a quanto pare. Pensate che ci si può aggiungere mediante una lista d’attesa (CLICCANDO QUI) e al momento è disponibile solo per iOS. Non sappiamo se ci sarà anche una versione Android in futuro.

Chissà come avrà reagito o reagirà Elon Musk alla notizia. Scriverà qualche stoccata delle sue su Twitter a proposito dell’app, Bluesky? Attendiamo ulteriori notizie a riguardo.

