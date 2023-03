News

Andrea Sanna | 1 Marzo 2023

Twitter

Nella giornata di oggi si è verificato un Twitter down in Italia e in alcune parti del mondo. Ecco cos’è successo

Ci risiamo. Un altro Twitter down oggi ha provocato del caos tra gli utenti di tutto il mondo. Ma come mai la piattaforma per diversi momenti della mattinata ha smesso di svolgere il proprio lavoro? Cosa è accaduto davvero? Partiamo per ordine e cerchiamo di comprendere via via le cause.

Questa mattina in alcune zone d’Italia e del mondo (tra i tanti gli Stati Uniti), ci sono state diverse segnalazioni, che testimoniano un Twitter down. Un malfunzionamento della piattaforma di Elon Musk che ha riguardato il caricamento della versione web, ma anche l’app e la connessione al server. In tantissimi, infatti, hanno provato ad accedere al proprio profilo, ma con scarsi risultati.

In Italia questo blocco di Twitter ha toccato diverse zone dello stivale, da Milano a Torino, per andare a Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Palermo. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 09:00 del mattino e sono via via cresciute con il trascorrere dei minuti.

Ma quali sono state le cause di questo Twitter down stavolta? Purtroppo a ora non si sa cosa possa essere accaduto da provocare tale panico generale tra gli utenti del noto social. Una delle ultime volte risale a fine 2022. In quel caso si erano verificate delle limitazioni sul web e solo in minima parte avevano intaccato l’applicazione. E stavolta, a quanto pare, si è verificato ancora!

Ci sono però degli aggiornamenti importanti. Sebbene ancora non si sappiano i motivi, nel pomeriggio di oggi, per fortuna, i problemi sono risolti. Twitter è tornato a funzionare in modo tranquillo, come sempre. Allarme ufficialmente rientrato e sospiro di sollievo tra i “twitterini”! Vedremo se nelle prossime ore emergeranno dei dettagli su ciò che è accaduto.

Nell’attesa vi invitiamo a seguirci ancora per altre news e curiosità! A partire dalle prossime, che trovate di seguito…