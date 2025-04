News

Nicolo Figini | 24 Aprile 2025

Bluesky

A distanza di alcuni mesi dalla fama ottenuta sui social, anche Bluesky introdurrà il badge di verifica con la spunta blu. Ecco cosa fare per ottenerlo.

Gli account verificati su Bluesky

A fine 2024 abbiamo cominciato a sentir parlar sempre più spesso di Bluesky come il social diretto concorrente di X/Twitter. Le similitudini sono davvero tante e per entrare, a differenza del passato, non occorre più un codice di invito. L’iscrizione è libera anche in Italia e per tale ragione gli utenti in tutto il mondo hanno cominciato a crescere a dismisura.

LEGGI ANCHE: Falsi solleciti di pagamento via SMS usano il logo PagoPA

Tra le tante novità che si sono susseguite nel tempo, oggi possiamo informarvi anche dell’introduzione della spunta blu per gli account verificati. Si tratta di un processo di autenticazione che già conosciamo molto bene anche grazie a tutte le altre piattaforme, come per esempio Instagram e Twitter stesso.

Al contrario di X, in questo caso, su Bluesky non bisogna pagare alcuna somma di denaro per ottenere la spunta blu. Il tutto sarà gestito unicamente dai moderatori, i quali si premureranno di verificare tutti i profili consideranti rilevanti andando a inserire il badge blu accanto al nome utente.

Tra le novità possiamo citare quella che si chiama “Trusted Verifier“, ovvero un processo grazie al quale organizzazioni affidabili potranno assegnare direttamente le spunte blu. Questi potranno essere riconosciuti grazie al badge diverso rispetto agli altri, in quanto avranno un bordo smeraldo.

La spunta blu di Bluesky potrà anche essere nascosta dagli utenti stessi! Tutto ciò semplifica il processo anche per tutti quegli utenti come content creator, giornalisti e personaggi pubblici, che ora potranno ottenerla molto più facilmente.

In un secondo momento, dopo questo periodo di test del sistema, la piattaforma inserirà un form da compilare per richiedere il badge.