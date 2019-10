Bologna Brick 2019: l’enorme esposizione di opere LEGO

1 Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 torna il Bologna Brick, dove saranno esposte svariate opere realizzate con i mattonicini LEGO

A seguito dell’edizione del 2018, arriva anche il Bologna Brick 2019, per celebrare i mattoncini LEGO. Nell’ultima settimana di ottobre infatti si terrà un’esposizione di diverse opere costruite interamente con i LEGO.

Questo evento avrà luogo sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, dalle 10 alle 19 presso il Nuovo Palanord di Bologna. È stato allestita un’area di 5mila metri quadrati con centinaia di opere realizzate dagli architetti dei LEGO italiani. Grazie a Associazione Brickpatici saranno presenti 170 espositori, e la sala sarà divisa per aree tematiche. Per esempio si potrà trovare una zona dedicata alla Marvel, uno a Harry Potter, ma anche a Star Wars o a Jurassic Park. Oltre al mondo del cinema ci saranno creazioni che rimandano a eventi storici come l’allunaggio.

Inoltre non mancheranno oltre 1000 metri quadri di area gioco e laboratori come l’area LEGO Boost, l’area Mosaico, l’area Monta & Smonta, l’area Duplo. Ci saranno anche 10 conferenze dedicate al mondo dei mattoncini, organizzate dall’associazione Sleghiamo la Fantasia e articolate sui due giorni di fiera. Tra gli ospiti del Bologna Brick 2019 saranno presenti anche designer LEGO e operatori LEGO Serious Play provenienti da tutta Europa.

Ecco un video riassuntivo dello scorso anno di fiera e maggiori informazioni circa l’evento del 2019.